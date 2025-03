Quatre ferits, tres d'ells crítics, per un incendi en una casa a Lleida

Publicat per segre Imatges: Jordi Echevarria Creat: Actualitzat:

Tres persones han resultat ferides crítiques aquest dilluns al vespre en un incendi que s'ha declarat en una casa situada al carrer Maria Montessori de Lleida, a la cantonada amb el carrer Albarés. Els Bombers han rebut l'avís a les 20.45 hores i fins al lloc s'han desplaçat set dotacions també cinc ambulàncies del SEM i patrulles de la Guàrdia Urbana, que ha tallat l'accés als carrers de l'entorn de l'habitatge. Segons el SEM, que també ha activat un helicòpter, a banda dels tres afectats crítics, una quarta persona ha resultat ferida 'menys greu'.

Quan els Bombers han arribat al lloc el foc estava totalment desenvolupat, i cap a un quart de deu ja s'ha donat per extingit. Després els efectius han iniciat les tasques de ventilació de l'immoble i han revisat que no hi hagués ningú a dins.

Ampliarem la informació