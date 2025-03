Caos viari al sortir del col·legi

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Els voltants dels col·legis solen convertir-se en focus d’embussos de trànsit de dilluns a divendres a les 16.30 hores, quan s’acaba la jornada escolar, a causa dels nombrosos cotxes que estacionen en doble fila per recollir els nens. L’associació de veïns de Ciutat Jardí alerta que causen problemes insostenibles al carrer Victoria Kent, que dona accés a l’escola Ciutat Jardí, ja que “es forma un caos diàriament, amb llargues retencions i fins i tot algun episodi violent”, explica el president veïnal, Ramir Bonet. Afirma que tant la direcció del centre com els Bombers del parc del carrer Era Vall d’Aran, a menys de 300 metres del col·legi, han manifestat la seua preocupació. “Els embussos són més preocupants des que està tallat el lateral del carrer a causa de les obres de pacificació de la zona”, afegeix.

Precisament, la Paeria va anunciar ahir que el carrer Pepita Uriz canviarà de sentit a partir d’avui per les obres a l’entorn de l’escola. Així, el carrer passarà a tenir entrada per Enric Farreny i sortida cap a Victoria Kent de forma permanent i es reobrirà al trànsit el tram del lateral de Victoria Kent entre Pepita Uriz i Era Vall d’Aran. La resta d’aquest carril lateral quedarà ara tancat al trànsit per donar una millor seguretat viària al voltant del col·legi, afirma l’ajuntament.

L’escola Ciutat Jardí és un exemple d’un problema viari que es repeteix en la majoria dels col·legis de la ciutat. “Hi hauria d’haver zones de desencotxament, i el problema segurament no seria tan greu si el transport públic de la ciutat fos eficient”, valora el president de la FAV, Toni Baró.