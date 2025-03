Veïns de Cappont reclamen més presència policial a la Fira, on grups hi queden per barallar-se

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L'associació de veïns de Cappont ha sol·licitat formalment un increment de la vigilància i presència policial als voltants dels pavellons de la Fira de Lleida. Aquesta petició arriba després que diversos residents de la zona hagin denunciat que grups de persones organitzen baralles i accedeixen il·legalment a la teulada del pavelló 4, generant preocupació entre els veïns del barri.

Veni Ros, presidenta de l'associació veïnal, ha confirmat que "diversos veïns ens han comentat aquesta situació i n'hem informat la Guàrdia Urbana, que ens han assegurat que tenen constància d'aquests fets i que augmentaran el patrullatge per aquesta zona perquè no es repeteixin". La problemàtica ha generat inquietud al barri, on es reclama una actuació més decidida per part de les autoritats municipals.

La comunitat musulmana Ibn Hazm, que actualment utilitza el pavelló 3 per a les pregàries del Ramadà, s'ha desvinculat completament d'aquests incidents. Els representants de la comunitat han manifestat que donen suport a la petició d'incrementar la vigilància a la zona i han expressat la seva voluntat de col·laborar estretament amb l'associació del barri i la Guàrdia Urbana en tot allò que sigui necessari.

El futur del Palau de Vidre, un tema que genera debat

En un àmbit relacionat amb els equipaments de la Fira, l'edil de Joventut i Educació, Xavi Blanco, va declarar ahir a l'emissora Ua1 que el Palau de Vidre, on es preveu instal·lar un hotel d'entitats, no estarà destinat a l'ús exclusiu de cap organització en particular. Segons va explicar, l'espai s'utilitzarà "de forma rotatòria" per acollir diverses entitats.

Davant aquestes declaracions, el president de la Federació Veïnal, Toni Baró, ha volgut recordar que el govern municipal es va comprometre a ubicar la futura seu de la Federació en aquest espai. "Esperem que compleixin la seva paraula", ha afirmat Baró.