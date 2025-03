Clínic Lleida ‘exporta’ cirurgia robòtica a Girona i Terres de l’Ebre

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Clínic Lleida exporta cirurgia robòtica i ones electromagnètiques a la sanitat privada de Girona i les Terres de l’Ebre. Els doctors Jaume Pelegrí i David Garcia, caps d’urologia, van col·laborar en les primeres intervencions, que van ser una prostatectomia radical assistida pel robot Da Vinci a la Clínica Bofill de Girona i dos litotrícies extracorpòrees amb ones electromagnètiques (per eliminar càlculs urinaris) a la Clínica de les Terres de l’Ebre de Tortosa.