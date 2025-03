Només dos dels cinc paradistes de Fleming seguirien després de la rehabilitació del mercat

Només dos dels cinc paradistes que queden al mercat municipal de Ronda-Fleming acceptarien seguir una vegada acabi la rehabilitació, que no estarà enllestida fins al 2027. Les que preveuen quedar-se són la peixateria Jaume Soria, que té intenció d’estar oberta fins al juny o el juliol, i la fruiteria del Grup Aragonés, que es quedaria fins a mitjans d’abril per després obrir una agrobotiga a la seua finca. Els que no continuaran segur seran la carnisseria, la merceria i la polleria, que abaixaran la persiana de forma definitiva a final de mes. D’aquesta manera, aquest mercat, que té capacitat per allotjar trenta parades, podria quedar-se completament buit aquest mateix estiu, sis mesos abans que, al principi, comencin les obres de reforma.

Segons va explicar la responsable de la fruiteria, Anna Aragonés, “després de Setmana Santa tancarem la parada i continuarem venent tots els productes des de la nostra explotació, però una vegada el mercat estigui reformat i reobri les portes la intenció seria tornar”. Per la seua part, el gerent de la peixateria, Jaume Soria, va dir que “volem continuar oberts al mercat fins a l’estiu, però tot dependrà de com ens vagi a partir de l’abril, ja que serà quan tanquin la resta de parades i ens quedarem sols”. Igual com la fruiteria, la seua intenció serà tornar a Fleming una vegada estigui rehabilitat i mentre durin les obres s’instal·laran en un local alternatiu, que volen que sigui a prop del mercat. “Ens agradaria seguir per la Zona Alta i l’ajuntament ens ha dit que ens ajudaran a buscar un lloc alternatiu”, va afegir Sòria.

Per part dels paradistes que se’n van i no es reincorporaran al nou mercat, un d’ells va assenyalar que tanca perquè no “ens compensa buscar un local mentre duri la reforma i després tornar, han pesat més els contres que els pros”. També va apuntar que alguns estan a prop de la jubilació i que no tenen relleu generacional.

A més de la reforma del mercat, el govern municipal preveu també canviar-ne el model de gestió. La idea és que un operador es faci càrrec de l’espai mitjançant una concessió i la Paeria es reservaria un espai de 300 metres quadrats per cedir-lo a paradistes locals. L’operador haurà de pagar un cànon mínim anual de 145.214,74 euros, a més d’assumir la reforma íntegra de l’equipament i el termini per presentar ofertes expira el 19 de setembre. Una vegada s’adjudiqui, la concessionària tindrà 6 mesos per presentar el projecte d’obres i 3 més per iniciar-les. Hauran d’estar acabades al cap de 12 mesos, per la qual cosa el nou mercat podria veure la llum a mitjans del 2027.

La regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, va dir que estan estudiant mesures “perquè el mercat aculli activitats fins que comencin les obres” i que ja hi ha diversos operadors interessats en la concessió. “Som molt optimistes amb el projecte”, va afegir.