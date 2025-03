“Plus de penalització” per als incívics reincidents

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria va reiniciar ahir el programa de neteja intensiva i manteniment Barri a Barri, que ara inclou l’Horta. Precisament, va arrancar amb actuacions al Xoperal del Tòfol, a la partida de Copa d’Or. Es preveu actuar també a l’entorn del local social de Gualda, de l’escola de Torres de Sanui i als Tres Pontets, a més d’accions puntuals en previsió de les festes de cada partida. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va indicar que als 40 operaris que participen en aquest programa se’n sumaran al maig 40 més, procedents de la Casa d’Oficis de l’Institut Municipal d’Ocupació. També va anunciar que es dedicaran més dies als barris que així ho requereixen, com Cappont i Ciutat Jardí.

Larrosa va demanar “la complicitat de la ciudadania en el respecte a l’espai públic, el compliment de les ordenances de civisme, tinença d’animals, residus i neteja per poder avançar en una ciutat més bonica i ordenada”. En aquest sentit, va remarcar que la Paeria “no abaixarà la guàrdia” i serà més “incisiva i contundent” amb l’incivisme, especialment en casos d’infractors que reincideixen. “Aquesta reincidència també ha de tenir el seu plus de penalització”, va subratllar. Les multes per abocaments il·legals a l’Horta de Lleida són de fins a 600 euros i l’alcalde va recordar que estan fent “una revisió profunda de les ordenances de civisme i del paquet de sancions”.