L'ajuntament rectifica: el menjador social de Lleida servirà porc i no demanarà que la carn sigui halal

El govern municipal de Lleida permetrà servir porc als menús i entrepans del menjador social del carrer Panera i no exigirà que la carn tingui certificat halal . Així figura en el plec de condicions del nou contracte per a aquest servei, que va sortir ahir a licitació per 63.261 euros IVA inclòs i tindrà una durada de prop de tres mesos.

De fet, el plec estableix que oferir carn de porc de proximitat, és a dir, d’empreses que estiguin a un màxim de 100 quilòmetres de la ciutat, pot arribar a sumar sis punts, la mateixa puntuació que es dona si s’ofereix vedella, pollastre, peix i altres aliments. Així mateix, també sumarà quatre punts si aquests productes els subministren productors locals i que estiguin sota la Marca Horta de Lleida.

Aquesta mesura contrasta amb la licitació del trimestre anterior, ja que el plec de condicions demanava explícitament que la concessionària no oferís porc als menús i entrepans, mentre que la resta de carns havien de tenir el certificat halal, un document que certifica que l’aliment compleix els requisits de la llei islàmica per al seu consum, tal com va informar aquest diari. Aquests serien que l’animal hagi seguit una dieta vegetariana, natural i lliure d’hormones i hagi estat sacrificat pel ritu de la llei islàmica “mitjançant una incisió ràpida i profunda al coll amb un ganivet mentre es pronuncia el nom d’Al·là”.

En el seu moment, la Paeria va argumentar que va incloure aquest requisit “per atendre les necessitats de diversitat que requereix” el menjador social i no haver de recórrer a empreses diferents. Aquesta mesura va provocar dures crítiques dels productors de porc de Lleida, així com dels grups de l’oposició.