Multes errònies de la Urbana de fa tres mesos, encara no anul·lades

La Guàrdia Urbana va multar dijous 26 de desembre de matinada els vehicles que estaven aparcats al pàrquing de Camp d’Esports perquè és on s’instal·la el mercadillo setmanal, però aquell dia, al ser Sant Esteve, no es va celebrar. En aquell moment, l’ajuntament va reconèixer l’error i va assegurar que els expedients de denúncia no es tramitarien i que tornaria l’import de les multes de les persones que ja les han pagat. Tanmateix, gairebé tres mesos després encara no s’han anul·lat les multes i a conductors que van ser sancionats els surt que està pendent de pagament. Així ho han assegurat i demostrat persones afectades per aquesta situació, que veuen “indignant”. Una va assenyalar que “he trucat diverses vegades a l’ajuntament després de veure que al web de tributs encara sortia pendent de pagar i un treballador em va dir que no em preocupés, que estaven pendents d’anul·lar-les via decret, però és que ja ha passat gairebé un trimestre!”. Va afegir que a la pàgina web municipal “si selecciono l’opció de pagar tots els tributs pendents, com per exemple l’IBI, m’inclouen també el pagament de la multa quan no hauria ni de sortir, haurien d’haver-les anul·lat fa setmanes”.

Des del govern municipal van assegurar que han atès totes les consultes sobre aquest fet i que estan en via de resoldre la situació. Van remarcar que els ciutadans multats no hauran de pagar res ni presentar cap sol·licitud o al·legació. En el cas que l’hagin abonat, van apuntar que s’ha tramitat la devolució d’ofici i que la Paeria els ha enviat un requeriment perquè aportin el seu compte bancari per tornar-los els diners. En la resta de casos s’ha tramitat la revocació d’ofici i aquesta setmana tancaran els expedients. Van afegir que la multa els surt pendent de pagament al web municipal perquè encara s’està tramitant la seua anul·lació “malgrat que el ciutadà no ho vegi”.