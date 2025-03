Sopar de Ramadà al Mercat del Pla per promoure la convivència

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Mercat del Pla va acollir ahir la quarta edició de l’Iftar per a la convivència, un berenar-sopar popular organitzat per l’associació IntegraLleida per atansar la ciutadania a la comunitat islàmica. L’Iftar és el sopar nocturn amb què s’acaba el dejuni diari durant el Ramadà, i sol ser comunitària. Aquest any el Ramadà va començar l’última setmana de febrer i acabarà cap al 30 de març. Aquell dia es faran pregàries en diversos punts de la ciutat.