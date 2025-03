La Paeria de Lleida autoritza una línia elèctrica soterrada per 4 partides de l’Horta

L’ajuntament de Lleida ha donat llum verda a la construcció d’una línia elèctrica soterrada que creuarà quatre partides de l’Horta i els Mangraners, així com a la construcció d’una subestació a Grealó. Una obra que promou la companyia Solaria i que servirà per evacuar l’energia que es capti a les plantes solars de Volans 1, que estaran repartides entre Alcarràs i Montagut i que tindran una potència de 50 megawatts (MW). La construcció va ser avalada a finals del 2023 per la comissió d’Urbanisme de Lleida juntament amb unes altres tres grans plantes solars, també promogudes per Solaria. En el cas de la de Volans 1, la línia d’evacuació tindrà un tram de 13 quilòmetres i ara l’ajuntament ha donat llum verda al tram de línia que passarà pel terme municipal.

D’aquesta manera, les partides que travessarà seran les de la Femosa, Pla de Lleida, Quatre Pilans i Grealó, així com el barri dels Mangraners. La construcció es farà en tres trams i, en principi, no hauria de generar gaire afectació als veïns d’aquesta zona, ja que anirà paral·lela a la carretera C-13b, malgrat que també passa per les finques contigües.

El primer tram tindrà 4.345 metres i recorrerà la C-13b fins a l’encreuament de les vies del tren, entre la Bordeta i Torre Salses; el segon anirà des d’aquest tram fins a la desviació de la carretera al barri dels Mangraners i tindrà 1.317 metres de longitud, mentre que l’últim tram serà des d’aquest punt fins a la carretera N-240, on es troba la subestació elèctrica d’Endesa. El termini per construir aquesta línia soterrada és de 9 mesos en el primer tram, 6 en el segon i 6 més per al tercer.

En relació amb la nova subestació elèctrica, prevista a la partida de Grealó, aquesta constarà de tres edificis. Un estarà destinat a les cel·les de mitjana tensió, un altre a operacions i manteniment i un tercer al control de l’estació. El complex ocuparà una superfície de 9.655,90 metres quadrats i serà pròxim a la Femosa.

Val a destacar que la construcció de parcs solars i línies elèctriques pel Segrià i el terme de Lleida ha estat objecte de polèmica i de queixes veïnals, que critiquen que aquestes infraestructures destrossen sòl agrícola i estan pròximes a habitatges. Tanmateix, aquest projecte ha comptat amb l’aval de l’Estat, Generalitat i Paeria. En tot cas, contra la llicència urbanística municipal es pot presentar recurs potestatiu o bé un contenciós.