Tensa reunió informativa a la Bordeta de Lleida: veïns del barri expressen el seu rebuig a la pujada de la brossa

El centre cívic de la Bordeta de Lleida va acollir aquest dilluns una tensa reunió informativa sobre la nova taxa d’escombraries a què van assistir al voltant d’un centenar de veïns que, a la gran majoria, no els van convèncer els arguments del govern municipal sobre aquest increment, ja que l’import s’ha duplicat o triplicat per a nombroses famílies del barri.

La reunió va estar dirigida per la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, que va explicar que des d’aquest any el cost de la recollida d’escombraries s’ha de cobrir amb el que s’ha recaptat amb la taxa per norma europea, i va detallar les bonificacions a què podien acollir-se els veïns. Podran ser del 75% per a les famílies que percebin uns ingressos anuals inferiors als 8.400 euros i del 50% per a les quals guanyin fins a 16.800 euros. Així mateix, podran tenir una rebaixa de 20 euros si utilitzen sis vegades a l’any el servei de deixalleria i demanin el corresponent rebut.

Valls va afegir que el 2024 la taxa mitjana que pagaven els veïns de la Bordeta era de 57,20 euros i que amb la nova taxa la mitjana de la ciutat serà de 111 €. “Ni abans [quan la taxa es calculava per categories de carrers] no era justa ni segurament és més justa ara” va dir Valls, que va entendre que “barris com la Bordeta” se sentin dolguts” per la pujada. Va afegir que no poden calcular el rebut partint del nombre d’habitants de cada habitatge “perquè no serà possible tenir-lo fins a l’agost de l’any que ve”.

Després de l’explicació de Valls va ser el torn dels veïns, que no es van mossegar la llengua. “La taxa no és justa perquè no es basa en el cost del servei sinó en la mida de l’habitatge”; “que promoguin reciclar més per no apujar impostos”, o “quan una taxa s’apuja no s’abaixa més tard, no ens enganyin”, van ser algunes de les queixes dels assistents, que van provocar moments d’enrenou i tensió. “Les escombraries la generen els metres quadrats o les persones?”, es preguntaven uns, mentre que d’altres marxaven de la reunió cridant “aneu reciclant i aneu pagant”. D’altres, en canvi, van fer propostes més constructives com que les trucades per recollir voluminosos es registrin i que els que utilitzin aquest servei habitualment puguin rebre bonificacions.