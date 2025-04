L’Estat ha invertit 75 milions per ajudar a digitalitzar l’economia de Lleida

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va afirmar ahir a Lleida que des del 2021 l’Estat ha invertit 75 milions a la demarcació “en la millora de la competitivitat de l’economia”, digitalitzant negocis i l’administració i augmentant la cobertura 5G. Es tracta del segon import més elevat de Catalunya, després de Barcelona. Va detallar que ha destinat 17 milions a estendre la xarxa de 5G a més de 50.000 lleidatans que resideixen en municipis de menys de 10.000 habitants per trencar la fractura digital entre el món urbà i el rural. “Estem fent un esforç inversor perquè tots els municipis i les llars de Lleida tinguin la connectivitat garantida”, va subratllar. Per a aquest projecte ja està adjudicada la instal·lació de noves torres de comunicacions per un import de 15,7 milions.

López va assenyalar que tenen en marxa també un projecte amb la Diputació, denominat Administració Orientada al Ciutadà i dotat amb 2 milions, que té com a objectiu digitalitzar la funció pública i que els ciutadans de municipis de menys de 20.000 habitants tinguin els serveis garantits de manera telemàtica.

A més, va assegurar que amb el programa Equip Digital i Kid Consulting han rebut ajuts 6.965 autònoms i petites i mitjanes empreses per digitalitzar el seu negoci, a través de subvencions a fons perdut de fins a 29.000 euros. Va indicar també que ara les inversions prioritàries seran en transformació digital, intel·ligència artificial, gestió de dades i ciberseguretat.

Acompanyat de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, el ministre va visitar el parc Agrobiotech de Gardeny i el va qualificar “d’experiència d’èxit”, ja que “ha sabut combinar el lideratge que té Lleida en el sector agroalimentari amb la transformació digital, que el farà encara més competitiu i eficient”. “Aquest és el camí”, va recalcar.

Larrosa va incidir que aposta per consolidar Lleida com a capital emergent de la nova economia i el hub agroalimentari. Va recordar que és la segona ciutat catalana amb més densitat d’empreses tecnològiques després de Barcelona i va apuntar que el nou POUM preveu millores als accessos i els serveis del parc “per fer un entorn més competitiu des del punt de visa econòmic, social i laboral i per captar talent.

Respecte al retorn del deute històric del parc que s’arrossega des de la concessió dels préstecs de l’Estat per a la seua creació, va dir que estan treballant en això amb la Generalitat i la Universitat de Lleida.