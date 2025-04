“L’OMS estima poder erradicar el càncer de coll uterí el 2030”

Publicat per S. EPSÍN Creat: Actualitzat:

“Del càncer de cèrvix (coll uterí) ho sabem gairebé tot i és el primer càncer que és candidat a ser erradicat. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va començar el 2020 una campanya per a eliminar-lo i estima que el 2030 es podrà erradicar a tot el món. Austràlia és el primer país que ho ha aconseguit, l’any passat no hi va haver cap cas.” Així ho va afirmar Joan Valls, de l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida, en la seua xarrada davant de prop de 300 estudiants de Batxillerat de deu instituts que van assistir a la IV jornada INspiracy Lleida, que té com a objectiu difondre la investigació local i estimular l’interès per aquest àmbit (vegeu el desglossament). Valls va detallar que la campanya es basa en tres pilars: vacunar el 90% de les dones al món abans dels 15 anys, crivellar el 70% i tractar el 90% dels casos de càncer. A més, va explicar que ha treballat en un estudi epidemiològic amb 40.000 dones a Llatinoamèrica que ha conclòs que una prova denominada colposcòpia detecta el 91% de casos de càncer de cèrvix i va afegir que el següent pas és avançar cap a la prevenció i el tractament personalitzats.

En l’altra de les conferències, Sheila Queralt, del Laboratori SQ-Lingüistes Forenses i de la Universitat de Vic-Universitat de la Catalunya Central, va deixar clar que “les lletres també són ciència”. “Els lingüistes també resolem problemes reals”, va apuntar, i va posar com a exemple que poden analitzar els textos de missatges anònims o d’enregistraments en casos d’assetjament per poder identificar els autors.

Un altre dels ponents, Roger Palacín, veterinari de la Universitat de Lleida, va explicar que en la seua investigació, per reduir els parts dobles en vaques lleteres (frisones) i, alhora, augmentar la viabilitat de les explotacions, implanten un embrió fecundat d’una raça de vaca destinada a produir carn (angus). Així mateix, Georgina Alins, de l’IRTA, va remarcar la importància d’un sòl sa tant per al planeta com per a les persones i va indicar que investiguen tècniques d’agricultura regenerativa que aconsegueixen produir aliments respectant la salut del sòl, incrementant la capacitat de segrest de carboni i la biodiversitat.

L’objectiu de la jornada és “atansar la ciència a tots els públics”

La jornada per fomentar vocacions investigadores entre els estudiants, organitzada per l’IRBLleida, l’equip de BCNspiracy i l’associació Parlant de Ciència, va tenir com a fil conductor la figura de la lleidatana Martina Castells, primera doctora en Medicina de l’Estat. Simón Perera, de BCNspiracy, va subratllar que la seua intenció és “que la ciència s’atansi a tots els públics i donar a conèixer que té un impacte positiu en la vida de les persones”. Per això, inclouen ponències d’experts de camps molt diversos. Així, també van intervenir Cristina Vallés, de l’IRBLleida i la UdL, que va explicar el projecte Hidroponent: prevenint la deshidratació davant del canvi climàtic; Andrea Arnal, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals; Eloy Santos de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras; i Jonny Richardson, de la University of Edinburgh.