Tancat l’acord perquè l’antic hotel de l’estació sigui un alberg municipal

L’ens públic Adif, titular de la terminal de trens, i l’ajuntament ja han firmat un document de compromís mitjnaçant el qual el primer cedirà al segon l’antic hotel de l’estació per habilitar-hi un centre d’acolliment de cent places per a persones que venen a treballar en la campanya de la fruita i altres que necessiten allotjament temporal perquè han hagut de deixar el seu habitatge per causes inesperades, com per exemple un incendi o un altre tipus de sinistre. Així ho va confirmar a aquest diari una portaveu d’Adif, que va detallar que ja s’està redactant el contracte definitiu per materialitzar la cessió. Malgrat que no va matisar l’import que haurà de pagar la Paeria, va assegurar que serà “simbòlic”. D’aquesta manera, tot apunta que aquest equipament ja estarà en condicions de funcionar com a alberg l’estiu d’aquest mateix any.

Aquest era un dels equipaments que formaven part del pla d’inclusió presentat fa uns mesos per l’equip de govern municipal. Concretament, detallava que seria un “centre d’acolliment de transeünts arribats durant la campanya agrícola”, dispositiu que des de fa uns anys s’habilitava en un pavelló de Fira de Lleida.

Pel que fa als temporers que arriben amb contracte, la previsió és allotjar-los en un equipament modular a la Caparrella, darrere de la zona comercial de la Creu del Batlle, i en pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana. la primera instal·lació havia de posar-se en marxa aquest estiu amb 24 places, i afegir-ne 24 més l’any vinent, però encara es troba en licitació, per la qual cosa amb tota probabilitat no estarà llesta per a aquesta campanya.

Precisament, el grup d’ERC va instar ahir el govern a aclarir com atendrà els temporers enguany, tenint en compte el retard que acumula el projecte de l’equipament a la Caparrella. Esquerra creu que això que posa en risc “una atenció digna” a aquest col·lectiu.

L’hotel de l’estació va tancar el 2020, primer per la covid, i després perquè el titular no va poder atendre el pagament de la inversió inicial a causa d’aquesta interrupció de l’activitat. Es denominava hotel Rambla, tenia 50 habitacions i havia obert el 2018, dos anys després que tanqués l’hotel de la cadena Catalonia, que va ser el primer que es va instal·lar en aquest edifici el 1996. Durant la pandèmia, ja va ser utilitzat durant uns mesos pel departament de Salut per allotjar-hi temporers encomanats de covid.

L’alberg d’hivern ha atès 280 persones

L’alberg d’hivern, ubicat per primera vegada a l’antic col·legi Cervantes, ha atès 280 persones, que han generat 8.160 pernoctacions des que aquest servei es va posar en marxa el 15 de novembre fins al 31 de març, quan va acabar.

Del total de persones ateses, 252 eren homes i 28, dones, i una tercera part del total, 102, eren joves d’entre 18 i 35 anys. El tinent d’alcalde i regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va afirmar que el fet que aquest dispositiu d’hivern hagi tingut com a seu l’antiga escola Cervantes “ha permès millorar la dignitat en l’atenció, així com la coordinació i la resposta a les necessitats de les persones usuàries”. Enjuanes va afegir que el servei ha registrat menys pernoctacions i ha atès menys persones que l’any passat, quan van ser 8.915 i 354, respectivament, ja que cada vegada “ajustem més la intervenció a la vulnerabilitat i als perills de les persones avaluades i ateses”. També va agrair el treball de l’equip de la regidoria i del Sant Joan de Déu, afirmant que desenvolupen una tasca fonamental per aconseguir la vinculació de les persones als recursos.

Allotjaments per a diferents col·lectius en diversos locals

El pla d’inclusió de l’ajuntament de Lleida preveu allotjament i serveis per a diferents col·lectius en diversos edificis de la ciutat, a més de l’hotel de l’estació i de l’immoble modular a la Caparrella. Un on ja s’ha aplicat aquest model ha estat l’antic col·legi Cervantes (vegeu el desglossament inferior), que ha acollit el pla Iglú. Un altre és l’antiga escola Balàfia, que serà un hub cívic, la redacció del projecte del qual es troba en licitació, amb un edifici amb serveis per a dones i apartaments per a víctimes de violència masclista, un altre amb places per a persones sense llar, i un tercer per a entitats del barri. I finalment, l’antic convent de les Josefines al carrer Acadèmia oferirà places de pernoctació per a sensesostre, dones i persones d’edat avançada.

El 7 de març passat, en una reunió feta a la Paeria, el Govern català es va comprometre a aportar 6 milions d’euros per finançar la implantació d’aquest pla, la qual cosa representa al voltant de la meitat del pressupost, xifrat en 13,8 milions.