La Paeria de Lleida preveu aprovar aquest mes la licitació del càmping de Les Basses

L’ajuntament Lleida preveu portar al ple d’aquest mes a la fi l’aprovació de la licitació per a explotar i gestionar el futur càmping de Les Basses. El denominat centre d’atracció turística, de 6,4 hectàrees, comptarà amb un màxim de 323 unitats d’acampada en les quals s’admetran tendes de campanya, caravanes i autocaravanes que hauran d’ocupar almenys el 50% de les unitats i el 70% de la superfície. Ho ha explicat aquest matí l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la jornada familiar que s’ha celebrat al parc. Ha indicat que "els càmpings han evolucionat molt i ara requereixen altres serveis" com els grans espais per a mobile homes i bungalous, que "estaran agrupats en àrees homogènies d’un màxim de 12 elements". Així mateix, com ja va publicar aquest diari, l’espai inclourà una "petita àrea amb piscina, supermercat i altres serveis per als usuaris," ha afegit l’alcalde. El contracte preveu una concessió de 50 anys.

