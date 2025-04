Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Creat: Actualitzat:

Més de 1.200 cantaires procedents de quaranta agrupacions de tot Catalunya han participat aquest matí en la quinzena edició del Lleida Canta, que han omplert de música els museus de la ciutat i han fet una cantada conjunta i multitudinari a la plaça Sant Joan. Les quaranta corals s’han donat cita en aquesta cèntrica plaça cap a les 10 del matí i s’han repartit pel Museu Morera d’Art Contemporani, el Museu de Lleida, el Centre d’Art La Panera, La Casa dels Gegants, el Museu Roda Roda d’Automoció i la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) per a, d’una banda, conèixer el patrimoni artístic i cultural d’aquests equipaments i, d’altra banda, cantar diverses cançons. Aquestes visites han estat amenitzades per membres de les corals disfressats de treballadors de la neteja per amenitzar les visites amb divertides intervencions i bromes que han provocat les rialles i els somriures dels assistents.

Però sens dubte el moment més emotiu ha estat quan tots els coralistes s’han reunit en una atapeïda plaça Sant Joan per cantar junts tres cançons . Precisament, l’edició d’aquest avui també ha estat per commemorar els 100 anys del naixement de Lluís Virgili, un director musical que és "el mestre i mentor" de centenars de coralistas de tot Catalunya. De fet, les tres cançons que han cantat a la plaça Sant Joan han estat dirigides per una de les filles de Virgili, Montserrat Virgili. Els temes que han interpretat han estat "El cant del poble", l’himne del Lleida Canta i l’himne nacional de Catalunya, "Els Segadors".

El director de la Coral Maristes Lleida, Gerard Rius, ha assenyalat que el Lleida Canta "és un esdeveniment amb què volem treure la música i les corals dels museus i les esglésies per portar-lo a llocs on normalment no sona música i aquest any hem decidit que siguin els museus per també donar a conèixer el patrimoni cultural i artístic de Lleida". En altres edicions han anat al Pirineu per reivindicar l’art romànic, a la costa en municipis com Deltebre o al parc de la canalització de Lleida per homenatjar els seus ponts. Sobre Virgili, Rius ha assenyalat que "va ser el mestre de molts de nosaltres i una veritable inspiració que ens va fer estimar el cant coral i és la nostra manera d’homenatjar la seua figura".