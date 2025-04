La Paeria fa marxa enrere i no hi haurà alberg d’estiu a l’hotel de l’estació

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida fa marxa enrere i finalment descarta utilitzar l’antic hotel de l’estació de trens, propietat de l’empresa pública Adif, per allotjar les persones que busquen feina a la campanya de la fruita durant l’estiu. Després que Adif anunciés divendres passat que havia tancat un acord amb l’ajuntament per convertir l’equipament en un alberg temporal i que el govern municipal confirmés que entraria en servei aquest mateix estiu, com ja va informar aquest diari, la tinenta d’alcalde Cristina Morón ha explicat avui a Lleida TV que "l’alcalde ha paralitzat avui les negociacions" perquè "s’han incorporat unes condicions que no garantien l’estabilitat del servei ni que poguéssim donar-lo en continuat durant tot l’estiu". L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha atribuït la decisió a "desavinences" amb Adif sobre les condicions de l’ús de l’espai.

Morón ha confirmat que l’alberg d’estiu es mantindrà un any més al pavelló 3 de la Fira, on "ja estava contemplat oferir el servei d’assessorament i atenció de l’oficina única", ha afegit.

L’anunci de l’acord per a la posada en marxa del dispositiu d’acollida a l’hotel d’Adif va causar nombroses crítiques de veïns a les xarxes socials i de l’oposició.

Ampliarem aquesta informació.