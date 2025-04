Adeu al bon temps a Lleida: tempestes vespertines marquen el final de l’estabilitat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El temps estable que ha predominat en els últims dies arribarà a la seua fi amb un canvi en el patró meteorològic que portarà tempestes a la tarda i més sol durant els matins. Segons indiquen les previsions, encara que començarem les jornades amb cel serè i temperatures agradables que rondaran els 23-25ºC a moltes localitats, els núvols d’evolució aniran guanyant protagonisme a mesura que avanci el dia, especialment en zones muntanyoses del Pirineu i el Prepirineu, on podrien descarregar amb intensitat.

Per a la jornada d’avui, el dia s’iniciarà amb predomini del sol, encara que ja amb presència de núvols alts que aniran incrementant-se progressivament. La situació canviarà notablement durant la tarda, quan els núvols d’evolució diürna cobraran protagonisme a les zones muntanyoses del nord provincial, deixant xàfecs i tempestes que podrien ser localment fortes. Aquestes precipitacions no es limitaran únicament a les zones de muntanya, ja que existeix la possibilitat que s’estenguin a altres comarques de la província. Quant a les temperatures, no s’esperen grans canvis respecte a dies anteriors, mantenint-se els termòmetres entre els 23 i 25°C en gran part del territori. El vent, per la seua part, bufarà fluix de component sud.

La inestabilitat atmosfèrica marcarà un punt d’inflexió en el temps primaveral que ha fet fins ara, encara que els valors tèrmics continuaran sent relativament agradables per a aquesta època de l’any. Aquest patró de matins més serens i tardes tempestuoses és típic de la transició cap a un temps més inestable.

Previsió meteorològica per als propers dies

Dijous continuarà la tendència canviant, amb una jornada caracteritzada per intervals ennuvolats i possibilitat de xàfecs durant el matí, que seran més probables a la zona del Pirineu. A mesura que avanci el dia, s’espera que les condicions millorin, donant pas a una tarda més assolellada en termes generals. Les temperatures experimentaran un lleuger descens, allunyant-se temporalment d’aquests valors primaverals de dies anteriors. El vent bufarà del sud-est, podent assolir ratxes moderades que augmentaran la sensació de frescor.

Per a divendres, la previsió apunta a un nou augment de la nuvolositat que avançarà de sud a nord. Existeix la possibilitat d’algun xàfec feble, encara que de caràcter aïllat, sent més probable en l’extrem meridional de la província i en alguns punts del Pirineu. Referent a les temperatures, no s’esperen canvis significatius, mantenint-se en valors similars als de dijous. El vent serà fluix i procedirà de l’est-sud-est, la qual cosa ajudarà a mantenir una sensació tèrmica relativament agradable malgrat la nuvolositat.

El cap de setmana començarà amb un dissabte en què predominarà el cel ennuvolat, acompanyat d’algunes precipitacions que afectaran principalment la meitat occidental de la província i a les comarques pirinenques. Quant a les temperatures, les màximes es mantindran estables mentre que les mínimes experimentaran un lleuger ascens, situant-se els valors termomètrics entre els 21 i 24°C en la major part del territori provincial.