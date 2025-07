Enganxada a Lleida una conductora de 73 anys que no s'havia tret mai el carnet

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar aquest dilluns una dona de 73 anys que circulava amb el seu vehicle sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els fets van tenir lloc cap a les 17.10 hores a la plaça Ramon Berenguer IV, quan els agents van aturar el cotxe arran d'una infracció de trànsit i van descobrir que la conductora no disposava de carnet perquè mai no l'havia tramitat.

Les autoritats van procedir a instruir diligències contra la dona per un delicte contra la seguretat viària. Cal destacar que no va ser necessari immobilitzar el vehicle al dipòsit municipal, ja que un conductor substitut se'n va fer càrrec immediatament després dels fets.

Aquest tipus d'infraccions s'emmarquen dins d'una tendència a l'alça als jutjats lleidatans, que el 2023 van dictar 1.504 sentències per delictes contra la seguretat viària, gairebé un centenar més que l'any anterior i un increment del 56,3% respecte al 2019, abans de la pandèmia, quan se'n van registrar 962.

Augment de les condemnes per conducció sense llicència

De les sentències emeses l'any passat, 588 corresponen a conductors que no disposaven del permís de conduir, bé per no haver-lo obtingut mai o per tenir-lo suspès per pèrdua de punts o per ordre judicial. Aquesta xifra representa una part significativa del total de condemnes per infraccions de trànsit a la demarcació.

Segons les dades del Ministeri de Justícia, més de la meitat de les condemnes corresponen a conductors que han consumit alcohol o drogues al volant (768 casos) o s'han negat a sotmetre's a les proves de detecció (87 casos). A més, els tribunals van dictar 33 sentències per excés de velocitat, 26 per conducció temerària i 2 per conducció amb menyspreu a la vida.

Les autoritats preveuen un increment dels controls durant els propers dies amb motiu de la major mobilitat per Setmana Santa, amb l'objectiu de garantir la seguretat a les carreteres lleidatanes.