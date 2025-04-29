Especulació amb els preus: "hi ha botigues a Lleida que han aprofitat per cobrar 6€ per una garrafa d'aigua"
Ciutadans lleidatans relaten les seves experiències durant el tall de subministrament que va afectar Espanya i Portugal, destacant l'angoixa i l'adaptació
L'apagada elèctrica massiva que va afectar tot el territori espanyol i Portugal aquest dimarts ha generat múltiples reaccions entre la ciutadania. Des de SEGRE hem recollit les experiències dels lectors lleidatans durant aquesta situació excepcional que va paralitzar serveis essencials i va alterar la normalitat quotidiana arreu del país.
Els testimonis recollits reflecteixen tant la preocupació com l'adaptació davant aquest incident inesperat. Dues noies lleidatanes, que es trobaven a Reus assistint a unes jornades tècniques d'auxiliar d'infermeria, expliquen com van viure l'apagada lluny de casa: "Just vam arribar, vam veure que les botigues no tenien llum. Gràcies a un restaurant xinès vam poder dinar un entrepà", relaten. La tornada a l'hotel va ser especialment complicada: "Al arribar al hotel estava tot fosc, amb les portes obertes i un treballador amb una llanterna pobret, ens va acompanyar a l'habitació per les escales", afegeixen. La impossibilitat de contactar amb les seves famílies va incrementar l'angoixa: "Que això m'hagués agafat fora de casa, sense saber del meu fill ni res va ser desesperant".
Especulació en els preus i compres d'emergència
Un aspecte preocupant relatat pels lectors ha estat l'encariment de productes bàsics. "Moltes botigues a Lleida han aprofitat per cobrar 6,20€ els 5 litres d'aigua. Al meu home li van dir que l'aigua ha pujat de preu, em sembla una aberració que s'aprofitin fins i tot d'aquesta emergència", denuncia una de les testimonis.
A Lleida capital, segons expliquen els afectats, les reaccions van ser diverses: "La gent va comprar desesperadament carbó, aigua i piles perquè es pensaven que vindria una guerra". Tot i la incertesa, alguns lectors destaquen aspectes positius com la solidaritat ciutadana: "L'ajuda humanitària és el que més hem de practicar. He vist llocs on s'ha fet la feina molt bé, ajudant padrines per anar a casa, socórrer passatgers... Ha sigut molt bonic veure l'amor entre la gent".
Resiliència i adaptació davant la crisi
Els testimonis també reflecteixen una certa capacitat d'adaptació davant les adversitats. "Els joves estem preparats per qualsevol cosa, hem passat una pandèmia, ara això... Crec que estem mentalitzats per al que pugui passar", explica una de les lectores, que espera que l'incident "quedi en una experiència més i no sigui res més".
La situació va començar a normalitzar-se a la matinada, quan el subministrament elèctric es va anar recuperant progressivament. "Cap a la 1:20 va tornar la llum i internet", explica un dels testimonis, tot i que l'endemà encara es notaven les seqüeles de l'apagada en alguns serveis i establiments.