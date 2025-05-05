Protesta dels Mossos d'Esquadra a Lleida contra els atacs al barri de la Mariola: "per la dignificació de la policia"
Uns 300 agents policials de tot Catalunya es manifesten davant de la comissaria lleidatana per denunciar la "impunitat" i criticar la falta de suport dels comandaments
El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra ha organitzat aquest dilluns una protesta davant la comissaria de Lleida, on aproximadament 300 agents procedents de diversos punts de Catalunya s'han concentrat per denunciar els recents atacs contra la policia al barri de la Mariola. La manifestació ha servit per expressar el malestar del cos policial davant el que consideren una situació d'"impunitat" després dels aldarulls viscuts al barri lleidatà durant el cap de setmana passat.
Lleida
Ferits sis mossos d’esquadra pel brutal atac d’una turba de veïns a la Mariola
Albert Guerrero
Els manifestants han criticat durament tant la cúpula del cos com els dirigents polítics de la Generalitat, assenyalant que "cap no ha tingut la decència de participar" en la reunió celebrada divendres passat entre diverses organitzacions sindicals de la policia catalana i responsables autonòmics de seguretat per abordar els incidents.
USPAC ha lamentat específicament que "no hem sentit la veu de l'actual comissari en cap del cos, Miquel Esquius, des que es va posar al capdavant", i que "ni la consellera Núria Parlon ni el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, van participar en una cosa que suposem que no consideraven prou important".
El sindicat també va qualificar d'"ofensives, intolerables i vergonyoses" les declaracions de l'inspector en cap de Lleida, qui va afirmar que es tractava d'un "fet puntual", minimitzant així la gravetat dels incidents segons els agents.
Mesures de seguretat anunciades per la Paeria
Davant aquesta situació de tensió, l'Ajuntament de Lleida va informar que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra mantindran una presència policial constant a la zona de la Mariola i coordinaran les seves actuacions per garantir la seguretat al barri. A més, ambdós cossos policials portaran a terme reunions conjuntes amb l'objectiu de dissenyar estratègies que permetin "millorar la situació" especialment a l'entorn del carrer Júpiter, epicentre dels recents aldarulls.