Urbanisme
Adif rehabilitarà el viaducte de Vallcalent que creua la línia d’alta velocitat a Lleida
Les obres començaran demà i el trànsit es tallarà completament durant juny, juliol i agost
Es renovaran voreres, part de les baranes, el sistema de drenatge i el paviment
L’Administració d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) començarà a rehabilitar demà el pas elevat de Vallcalent que creua les vies de la línia d’alta velocitat i connecta els barris de Ciutat Jardí i Joc de la Bola a Lleida. L’obra, amb una inversió de 643.044 euros, es durà a terme durant els propers sis mesos i comportarà talls de trànsit. A partir de demà només es podrà circular per un dels dos carrils en cada sentit del viaducte, que quedarà completament tancat al pas de vehicles i vianants a partir de l’1 de juny. Estarà tallat durant tres mesos (el juny, el juliol i l’agost) i es preveu que a l’inici del curs escolar es pugui restablir parcialment la circulació.
La intervenció inclourà la renovació de voreres, part de les baranes, el sistema de drenatge i el paviment del pont. Així mateix, s’incorporaran nous elements de seguretat per evitar possibles caigudes de vehicles a la via. També s’actuarà sobre les juntes de dilatació, que s’han desnivellat amb el pas del temps. Els treballs tenen per objectiu "garantir la funcionalitat, seguretat i viabilitat d’aquesta infraestructura construïda fa 20 anys," ha explicat aquest matí el subdelegat del Govern central, José Crespín. "L’actuació és necessària a causa del considerable augment del trànsit des de la seua inauguració" el 2009, ha afegit la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias. Les autoritats han assegurat que la infraestructura no presenta riscos estructurals.
El projecte respon a una demanda llargament reivindicada per l’associació de veïns de Ciutat Jardí, que va alertar al consistori que "el pont semblava inclinar-se", ha indicat Josep Maria Albareda, membre de la junta. Per la seua part, la Paeria va requerir a Adif millorar-lo a finals de 2021 al detectar deformacions i esquerdes. El viaducte es va acabar de construir el 2004, però va tardar quatre anys més a obrir-se perquè va haver de ser refet el 2006 per defectes en la compactació del terreny i en els acabats.