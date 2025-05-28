TRIBUNALS
Anul·lada una sanció a un caporal de la Guàrdia Urbana de Lleida perquè la Paeria la va notificar tard
El Superior de Justícia certifica que es va excedir en dos dies del termini de 6 mesos fixat per llei. Veu “injustificada” la demora en una decisió ratificada pel Suprem
La justícia ha anul·lat una sanció de suspensió d’ocupació i sou a un caporal de la Guàrdia Urbana de Lleida perquè l’ajuntament es va excedir en el termini de sis mesos per tramitar i notificar la resolució. El Tribunal Suprem no ha admès un recurs de la Paeria contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que l’any passat va determinar la caducitat de l’expedient que va imposar a l’urbà 16 dies de suspensió de funcions i pèrdua de retribucions per desobediència a superiors i incompliment d’ordres.
L’agent va interposar un contenciós que va ser desestimat. Llavors va recórrer la sentència i el TSJC va resoldre al seu favor. El reglament estableix que la durada màxima d’un expedient, des de la incoació fins a la notificació de la resolució, no pot ser superior a sis mesos llevat que l’instructor justifiqui una pròrroga expressa o existeixi una conducta dilatòria. En aquest cas, l’acord d’incoació és del 21 de novembre del 2018, per la qual cosa el termini de notificació acabava el 21 de maig del 2019. La resolució es va posar a disposició de Correus en una carta certificada el 20 de maig, però no es va notificar fins al 23, dos dies després del límit.
El TSJC dicta que “és molt significatiu el temps de demora” entre la proposta de resolució (13 de març) i el seu dictat (14 de maig) i, malgrat que admet que l’urbà va fer el possible per dilatar els tràmits, considera que “pot qualificar-se d’excessiu, injustificat i poc raonable, causat per la mateixa administració”. Per la seua part, el Suprem a més de desestimar el recurs de la Paeria contra aquesta sentència, li imposa el pagament de les costes amb un límit de 2.000 euros.
Agents exigeixen un concurs per cobrir vacants
L’Associació Sindical Independent de la Guàrdia Urbana de Lleida (Asigull) ha demanat per carta a la tinenta d’alcalde Cristina Morón “convocar immediatament” un concurs de mobilitat horitzontal al considerar que es cobreixen massa vacants amb adscripcions provisionals. Afirma que aquesta fórmula “ha soscavat la confiança d’una part important de la plantilla”. Així mateix, el sindicat assenyala que les pròximes promocions a caporal deixaran un màxim de 4 vacants de base i hi haurà 14 agents en pràctiques que hauran de ser adscrits encara que no puguin participar en el concurs.