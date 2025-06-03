Bolca un camió carregat de porcs en una rotonda de l'N-240 entre Lleida i Alpicat, a l'enllaç amb l'A-2
El conductor ha resultat il·lès i l'accident provoca importants retencions
Un camió carregat de porcs ha bolcat aquest dimarts al matí en una rotonda de l'N-240 entre Lleida i Alpicat, a l'enllaç amb l'A-2. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident a les 8.50 hores des del punt quilomètric 99,3 de la carretera. El camió ha quedat bolcat en un carril de la rotonda i l'incident provoca importants retencions, tant en direcció Lleida com en direcció Alpicat, mentre es realitzen les tasques de trasllat dels animals a un altre camió.
Es dóna la circumstància que en aquesta mateixa rotonda va bolcar un altre camió de porcs el passat mes de febrer i fa quinze dies el conductor d'un turisme va sortir il·lès d'una aparatosa sortida de via.