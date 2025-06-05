SUCCESSOS
Dol per la mort de Tino Torres, ciclista, vinculat al Lleida Bàsquet i pare de l'adjunt a la presidència del Lleida CF: “pedalarem amb tu al cor”
Va ser fa més de dos dècades vicepresident del Lleida Bàsquet i era secretari del Club Ciclista Terraferma
El ciclista de 70 anys que dimarts a la tarda va ser evacuat en estat crític al xocar contra la part posterior d’un autobús a l’N-240, a prop de les Basses d’Alpicat (vegeu SEGRE d’ahir), va morir hores després a l’hospital Arnau de Vilanova.
La defunció no es va produir per l’impacte amb el vehicle i la caiguda posterior sinó perquè el ciclista va tenir una indisposició prèvia, segons van informar els Mossos d’Esquadra al Servei Català de Trànsit al conèixer els resultats de l’autòpsia practicada al finat. D’aquesta forma, va ser una mort per causes naturals, per la qual cosa no es comptabilitza com un accident de trànsit.
L’home és Constantí (Tino) Torres Puig, que fa més de dos dècades va ser vicepresident de l’extint Lleida Bàsquet i actualment era el secretari del Club Ciclista Terraferma. A més, és el pare de Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF.
El Club Ciclista Terraferma va afirmar ahir que el sinistre va ocórrer “mentre gaudia del que més li apassionava, la bicicleta (...) Les paraules queden curtes davant d’una pèrdua tan gran. Ens queda el seu record, el seu somriure i la seua entrega incondicional al club i a tots nosaltres (...) Pedalarem amb tu al cor”. Per la seua part, el Lleida Esportiu va dir que “ens deixes un buit molt gran, Tino, descansa en pau”.
El sinistre es va produir a les 15.49 hores entre el quilòmetre 98 i el 99 de l’N-240 quan el ciclista va xocar contra la part posterior d’un autobús que havia fet una parada. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana i dos ambulàncies i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques. Es va haver de tallar la carretera en els dos sentits.
Després de fer-li la reanimació cardiopulmonar, l’home va ser evacuat amb pronòstic crític a l’hospital Arnau de Vilanova, on va acabar morint. L’autòpsia va revelar que va patir una aturada cardiorespiratòria abans de xocar contra el bus, per la qual cosa l’òbit no es va deure a l’impacte.
Dimarts al matí hi va haver un altre accident en aquesta zona, a tot just un quilòmetre, a la rotonda del Jardiland, que dona accés a l’A-2, quan va bolcar un camió que transportava porcs. Va ocórrer a les 8.50 hores i va provocar retencions durant gran part de la jornada.