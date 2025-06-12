Maroa, Kiara i Khaoula: «Hem anat a l’examen una mica a cegues»
La selectivitat arranca amb crítiques al nou model amb menys optativitat on els aspirants no poden descartar exercicis com passava fins l’any passat
Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) van començar ahir per a més de 2.400 lleidatans que van estrenar el nou model d’exàmens que elimina gairebé tota l’optativitat, ja que per primera vegada tots els exercicis són obligatoris i no hi ha possibilitat de descartar-ne alguns o optar entre dos models d’examen, com passava en diversos fins a l’any passat.
Maroa, Kiara i Khaoula
“És un examen molt important per a qualsevol alumne perquè et jugues entrar o no a la carrera que vols estudiar, per això, no tenir clar com és el model d’examen pot perjudicar molt el teu futur”, va assenyalar la Kiara, que vol accedir al grau de Psicologia.
Per a la Khaoula, que vol estudiar Dret, creu que aquest model ha estat “just”. Per la seua part, la Maroa va indicar que les faltes d’ortografia no li preocupen encara que “no tenir informació de la prova m’ha dificultat estudiar”, va declarar aquesta alumna que també vol estudiar Psicologia.