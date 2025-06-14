EDUCACIÓ
Pares i alumnes donen suport als actuals gestors de l’Aula Teatre
Així ho van expressar ahir en la reunió convocada per la Paeria. El regidor Blanco destaca que la licitació impulsa noves possibilitats en les arts escèniques
Familiars i alumnes de l’Aula Teatre van mostrar un suport majoritari als actuals gestors de l’Aula de Teatre en la reunió a què van ser convocats ahir per la Paeria per resoldre els dubtes sobre la licitació de la concessió de l’Escola Municipal d’Arts Escèniques, l’ens que donarà continuïtat a l’Aula.
La licitació va ser aprovada el passat 30 de maig i el regidor d’Educació, Xavi Blanco, va destacar llavors que la inversió municipal augmentarà en un 34%, que podran fer ús d’espais com la Llotja i que incorporaran nous perfils, com un psicopedagog. Els actuals gestors de l’Aula Teatre van renunciar a presentar-se a la licitació afirmant que suposarà “la precarització de les condicions laborals dels treballadors” i la “disminució en la qualitat del servei” i veuen “enganyós” l’augment de l’aportació municipal.
El regidor Blanco va explicar ahir les condicions de la nova licitació afirmant que “respectarà tot el que tenen fins ara programat” i que “no afectarà la qualitat de la formació”. Va recalcar que “la qualitat de l’Aula no la posem en cap moment en dubte” i que la licitació pretén “escoltar propostes”. “Lleida té un teixit cultural molt ric i hem de fomentar-ne la relació”, va indicar. Blanco va respondre a una sala plena de pares i alumnes que, en la gran majoria, defensaven els actuals gestors i no entenien la necessitat de canviar la concessió. “Quan una gestora funciona bé no fa falta que la toquis. Si han fet una bona feina i ara no es presenten, no serà tan bona aquesta licitació. Estic preocupada”, va dir una dona. “Si no es presenta ningú potser l’ambient no serà el més adequat”, van afirmar diversos pares i mares.
Alguns alumnes han creat el moviment Jovent per l’Aula. Martí Cobo, un dels portaveus, va declarar a SEGRE que “quan vam arribar a l’Aula molts érem tímids, amb problemes personals i de comunicació”. “L’Aula ens ha descobert un llenguatge diferent del que coneixíem i ens ha fet lliures. Ens ha canviat com a persones, ens ha marcat un camí”, va afegir. Així mateix, Jovent per l’Aula ha convocat per les xarxes socials una manifestació dilluns vinent a la tarda.