MOBILITAT
Actives des d’avui 650 noves places de zona blava a la ciutat de Lleida i els veïns es queixen: “és un abús”
Un total de 290 són a la ZBE, al Centre Històric
Lleida ciutat compta des d’aquest dilluns amb 650 noves places de zona blava. En concret, 290 dins de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) al Centre Històric (per exemple a la ronda de la Seu Vella o a Camp de Mart) i unes 360 de zona verda (més econòmiques) entorn de Joc de la Bola, Ronda i l’Hospital de Santa Maria. A més, la Paeria ha transformat de zona blava a verd 336 places fora de la ZBE. El govern municipal defensa que aquesta mesura no té afany recaptatori sinó que vol afavorir la rotació de vehicles i la mobilitat sostenible, mentre que veïns, sobretot els de la zona de Joc de la Bola, consideren que són una “imposició” i un “abús”.
La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, defensa que es tracta d’un “redisseny” de l’aparcament per avançar cap a una “ciutat saludable, sostenible i justa” i perquè “el cotxe privat no pot ser el protagonista dels nostres carrers”. “Hem implantat un model de mobilitat que s’assimila al park and ride, hem creat zones verdes de baixa rotació entorn de la ZBE, hem posat en marxa abonaments mensuals per a residents a 45 euros i amb 10 viatges de bus gratis i premiem així els vehicles menys contaminants”, remarca. En total, la ciutat té ara 1.265 places de zona verda on aparcar costa entre 70 cèntims/hora als vehicles sense etiqueta ambiental a 50 als d’etiqueta zero.
Avui també entra en servei el sistema de control digitalitzat de les zones de càrrega i descàrrega al Barri Antic, Ferran-Estació i part d’Instituts-Templers i de Príncep de Viana-Clot.
Són 470 places en 168 espais, i els usuaris hauran d’utilitzar una app, a través de la qual la Paeria controlarà el tipus de vehicle i el temps d’estacionament.