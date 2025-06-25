Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó per a l'acusat d'agredir sexualment la neboda en un càmping de Sort
L'home admet que podria haver tocat la menor mentre dormien en una tenda, però sense voler perquè té un trastorn del son
La Fiscalia ha mantingut aquest dimecres la petició de 6 anys de presó per a l'acusat d'agredir sexualment la neboda en un càmping de Sort l'agost del 2021. Durant el judici a l'Audiència de Lleida, l'home ha declarat que té trastorns del son i ha admès que podria haver tocat la menor sense ser-ne conscient mentre dormien en una tenda de campanya. "No nego haver-la tocat, però no a propòsit. Tinc un dormir molt dolent i, si em moc i em giro, i poso una mà a algú sense voler, no en soc conscient. A la meva dona li faig totes les nits", ha afirmat. La noia, que aleshores tenia 14 anys, va denunciar que es va despertar amb la mà del tiet als seus genitals, que es va refugiar en un lavabo i va contactar amb la família perquè la recollissin.
Segons la declaració de la menor que s'ha reproduït durant el judici, el tiet li va dir que "havia intentat masturbar-se, però no havia pogut i havia hagut de recórrer a això", i que ell "no parava de justificar-se" i de fer-la sentir a ella "culpable". Segons la menor, el tiet també li hauria dit que "abans bé que gaudies" i "feies sorollets".
Per la seva banda, el processat ha negat que li hagués fet aquests comentaris i ha insistit que és impotent. Així ho ha corroborat la seva companya sentimental, la qual ha comparegut a instàncies de la defensa i ha afirmat que l'home "té el penis trencat" i "milions de vegades em toca les meves parts sense adonar-se'n, ho fa adormit completament i l'endemà ell no recorda res".
Durant la vista, la germana gran de la menor ha explicat que la noia va trucar-li angoixada de matinada per explicar-li els fets i que va decidir comentar-ho als pares. La mare ha relatat que "la nena estava amb un atac d'ansietat plorant en un lavabo d'un càmping". Sobre el seu germà i acusat, la dona ha manifestat que "podrà tenir el que sigui allà a baix, però les mans les tenia molt soltes".
Les acusacions afirmen que l'home era conscient dels fets
La Fiscalia i l'acusació particular han conclòs que el processat era plenament conscient dels fets i han mantingut la petició de 6 anys de presó per un suposat delicte d'agressió sexual a menor d'edat, a més de 5 anys de llibertat vigilada i el pagament d'una indemnització de 6.000 euros pels danys morals i seqüeles.
Les acusacions també han sol·licitat que l'home no pugui aproximar-se a menys de 500 metres de la neboda ni comunicar-se amb ella durant un període superior en 5 anys al temps de condemna, i que no pugui treballar en feines o oficis que impliquin un contacte directe amb menors d'edat durant 5 anys.
Segons el fiscal, la menor ha manifestat una persistència incriminatòria des del primer moment i també va actuar amb immediatesa, primer aïllant-se al lavabo parlant amb els seus familiars, i després acudint de forma immediata a l'Hospital de la Vall d'Hebron en arribar a Barcelona amb el seu pare i la germana gran, els quals l'havien anat a recollir.
Per la seva banda, la defensa ha manifestat l'existència de moltes "imprecisions", "buits" i coses que "no s'acaben d'explicar". En aquest sentit, ha demanat al tribunal que apliqui el principi de l''in dubio pro reo' --en cas de dubte, a favor de l'acusat-- i ha remarcat que l'ordre d'allunyament seria inaplicable perquè "viuen a menys de 500 metres". El judici ha quedat vist per a sentència.