Adéu a la moratòria de la ZBE: les multes per incomplir les restriccions a Lleida arriben dimarts

A partir del proper dimarts 1 de juliol, circular amb vehicles contaminants pel Barri Antic de Lleida tindrà conseqüències econòmiques. La Paeria posarà fi a la moratòria de sis mesos que va concedir després que la Zona de Baixes Emissions (ZBE) entrés oficialment en vigor l'1 de gener d'aquest any. Les infraccions seran sancionades amb multes de 200 euros, que podrien incrementar-se en casos de reincidència.

Aquesta mesura, que busca reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire al centre històric de la ciutat, ha estat rebuda amb opinions diverses entre els veïns i les entitats ciutadanes, tot i que la majoria coincideixen en valorar positivament l'objectiu final d'aquesta iniciativa ambiental.

Què opinen els veïns sobre la implementació de la ZBE?

Jaume Millas, president de l'associació de veïns de Jaume I, considera que la mesura "pot ajudar a netejar la zona de molts cotxes vells que arriben a primera hora del matí i romanen fins a altes hores de la nit". No obstant això, també assenyala la necessitat d'"oferir més facilitats en forma d'exempcions a les persones de fora de Lleida que vénen a treballar al barri".

Per altra banda, la plataforma Som Veïns va més enllà i aposta per la peatonalització completa del Centre Històric, considerant que l'Ajuntament "ha anat al mínim de les seves possibilitats" amb una ZBE que qualifiquen de laxa. "Tot el que faci eliminar cotxes o facilitar la rotació serà benvingut perquè al barri hi ha molt de trànsit, però cal tenir en compte que no tots els veïns tenen aparcament privat i que aplicar-la només al Barri Antic suposa una discriminació", afirma un portaveu de l'entitat.

Un aspecte preocupant és que bona part dels residents consultats encara desconeixen els límits exactes de la ZBE o no saben si el seu vehicle està exempt de les restriccions, el que evidencia la necessitat d'intensificar les campanyes informatives abans que comencin les sancions.

Com funcionarà el control i quines mesures s'han pres per informar la ciutadania?

Cristina Morón, tinenta d'alcalde de Mobilitat, ha explicat que ja s'han instal·lat les 4 càmeres proporcionades per la Generalitat que controlaran els accessos a la zona restringida. Aquestes càmeres identificaran les matrícules dels vehicles i comprovaran automàticament si compleixen amb els requisits per accedir a la ZBE.

Per tal d'informar adequadament els ciutadans, la Paeria ha anunciat diverses accions: "Vam iniciar campanyes informatives al gener, farem trobades amb associacions de veïns i un bustiatge amb una infografia explicativa", ha detallat Morón. La responsable municipal també ha recordat que l'aplicació d'aquesta mesura ve imposada per "una normativa estatal i autonòmica" i ha assegurat que l'Ajuntament aplicarà "qualsevol mesura per lluitar contra el canvi climàtic".

Morón ha destacat, a més, que el consistori ha estat "molt flexible per tal que l'impacte no sigui tan gran" en la implementació d'aquestes restriccions.

Quins són els límits i les excepcions de la Zona de Baixes Emissions?

La primera fase de la ZBE abasta l'interior del Barri Antic de Lleida, amb límits a l'avinguda Catalunya, Rambla Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Rambla Ferran i Blondel. És important destacar que a les mateixes vies que marquen els límits es pot circular sense restriccions, així com que les limitacions només són vigents de dilluns a divendres laborables entre les 7 i les 20 hores.

Pel que fa als vehicles autoritzats, poden accedir a la zona tots els que paguen l'impost de circulació a la ciutat de Lleida i aquells que disposen de distintiu ambiental (0, ECO, C o B). En termes pràctics, això significa que els turismes admesos són els matriculats a partir de l'1 de gener de 2001 (gasolina) i 2006 (dièsel).

A més, s'ha establert un sistema d'accessos esporàdics per als vehicles que habitualment no podrien entrar a la ZBE, permetent 24 accessos diaris a l'any durant 2024, que es reduiran a 12 el 2025.

L'expansió futura de la Zona de Baixes Emissions a Lleida

El pla de la Paeria no s'atura amb aquesta primera fase. A partir de 2028, la ZBE s'ampliarà considerablement incloent tota la part central de la ciutat fins al Passeig de Ronda. També s'estendrà per Príncep de Viana fins a la plaça Europa, i des de la Rambla Ferran fins a l'avinguda del Segre, incorporant així el barri de Noguerola.

En una nova fase, prevista per a l'any 2030, s'inclourà també el barri de Cappont, arribant fins al límit de la Ll-11. Aquesta ampliació progressiva respon a la necessitat d'adaptar gradualment tant els hàbits de mobilitat dels ciutadans com les infraestructures de transport públic de la ciutat.