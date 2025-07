Educació denega una línia a un centre concertat de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El departament d’Educació ha denegat provisionalment el concert a una de les dos línies de primer de Primària que el col·legi Fedac Lleida ofereix per al pròxim curs. Així ho va publicar ahir en el Diari Oficial de la Generalitat (DOCG) després de la primera de les dos revisions que el departament porta a terme per determinar quins grups mantenen o perden el concert al no arribar al mínim d’alumnes requerits.

La segona serà al setembre, una vegada començat el curs escolar, ja que els centres poden continuar rebent alumnes nouvinguts al municipi (matrícula viva) o altres les famílies dels quals demanen canvis de centre després de l’alliberament de places reservades a alumnes amb necessitats especials, per exemple.

Fonts de l’equip directiu de Fedac Lleida van explicar que de moment compten amb 22 alumnes matriculats a primer de Primària per al curs vinent, procedents de l’única línia d’I5 que van oferir aquest any. “Només tenim alumnes per a una línia de primer, però cal tenir en compte que durant l’últim curs hem rebut 108 alumnes de matrícula viva en les diferents etapes educatives”, així com que segurament hi haurà més assignacions al setembre i que “tenim percentatges molt elevats d’alumnes amb necessitats socioeconòmiques i d’aprenentatge que mereixen ser tractats amb la mateixa cura”. Així, el centre preveu recórrer la resolució. A tot Catalunya, Educació ha denegat els concerts de 99 línies: 51 d’Infantil, 40 de Primària i 8 d’ESO.