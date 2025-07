La ZBE de Lleida ja ha rebut un centenar de sol·licituds d'excepcionalitat de conductors no empadronats a la ciutat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Des d’aquest dimarts es començaran a sancionar els incompliments de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida, que en la primera fase inclou l’interior del Centre Històric, amb les avingudes de Catalunya, rambla Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, rambla Ferran i Blondel com a límits, per on es podrà circular sense restriccions. La ZBE va entrar en vigor l’1 de gener, però la Paeria va activar una moratòria que acaba avui, per la qual cosa els infractors s’enfronten a multes de fins a 200 € de sanció que podran augmentar en cas de reincidència. Podran circular-hi lliurement els vehicles matriculats a Lleida i els d’etiqueta 0, ECO, C o B. Les restriccions són vigents de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 hores. Des de l'1 de gener de 2025, quan va entrar en vigor aquesta mesura ambiental, fins ara, ja s'han registrat un centenar de sol·licituds d'excepcionalitat per poder accedir a l'àrea restringida del centre històric de la ciutat.

Segons ha explicat aquest dimarts Cristina Morón, tinent d'alcalde de mobilitat de l'Ajuntament de Lleida, la ZBE "no és una mesura aïllada sinó que respon a una normativa legal que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a aplicar zones de baixes emissions". A més, ha afegit que l'objectiu principal és "millorar la qualitat de l'aire i lluitar contra el canvi climàtic".

El consistori ha volgut implementar aquesta restricció de manera progressiva, establint un calendari d'aplicació en tres fases i contemplant diverses excepcions per minimitzar l'impacte en la ciutadania. La mesura més destacada és que els vehicles sense etiqueta ambiental empadronats a Lleida i que paguin l'impost de circulació a la ciutat quedaran exempts de les restriccions.

Horaris i sancions per incompliment

L'horari de restricció de la ZBE de Lleida és de dilluns a divendres, de 7 del matí a 8 del vespre. Les persones que no compleixen els requisits per estar exemptes disposaran de 12 passes anuals durant aquest 2025, ja que s'han aplicat després del primer semestre de moratòria.

Pel que fa a les sancions, l'import establert per l'incompliment de la normativa és d'aproximadament 200 euros. La tinent d'alcalde ha confirmat que fins ara no s'havien recollit dades sobre les matrícules contaminants que han accedit a la zona, ja que no s'aplicaven sancions durant el període de prova.

Fases d'implementació i àrees afectades

La ZBE s'implementarà en tres fases. La primera, ja en vigor, afecta el 10% de la zona urbanitzada, concretament el centre històric delimitat per Rambla Ferran, Avinguda Catalunya, Rambla Aragó, Prat de la Riba i Príncep de Viana. En aquesta fase, no poden accedir els vehicles sense etiqueta ambiental (excepte els empadronats a Lleida).

La segona fase, prevista per al 2028, ampliarà la zona restringida als barris de Noguerola, Escorxador, Universitat i Humbert Torres, on tampoc podran accedir els vehicles amb etiqueta B. Finalment, el 2030 s'estendrà fins a la zona de Cappont i l'Ll-11.

Mesures complementàries de mobilitat

Morón ha destacat que "la zona de baixes emissions no és una mesura aïllada" i que s'està treballant en el Pla Parca per dissenyar una xarxa de pàrquings dissuasius a les entrades de la ciutat. Aquests aparcaments gratuïts permetran als conductors deixar el vehicle i accedir al centre mitjançant transport públic, a peu o amb vehicles de mobilitat personal.

Paral·lelament, l'Ajuntament està estudiant la renovació del servei d'autobusos urbans per adaptar-lo a les necessitats actuals i garantir la connexió amb aquests aparcaments dissuasius i la ZBE. Les persones que necessitin més informació o ajuda amb els tràmits d'excepcionalitat poden trucar al 973 93 02 47 de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores.

Sol·licitud d'exempcions de vehicles per entrar a la ZBE de Lleida

Si els conductors no disposen en el seu vehicle de distintiu ambiental i no tenen domiciliat el cotxe a Lleida poden inscriure's en aquest Registre d’exempcions. Per a dubtes o dificultats en la tramitació electrònica, l'ajuntament de Lleida posa a disposició un servei d'assistència: al 973 93 02 47 (de dilluns a divendres, de 08:00 a 20:00 h, excepte festius). Més informació aquí