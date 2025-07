A la presó un conductor per l’accident en el qual va morir la seua parella

El titular de la plaça judicial 1 del Tribunal d’Instància de Balaguer va decretar ahir l’ingrés en presó provisional i sense fiança per a un veí de la capital de la Noguera detingut per l’accident en el qual va morir la seua parella el passat 21 de maig. Els Mossos van arrestar el sospitós, de 33 anys, dijous acusat dels delictes d’homicidi per imprudència greu, detenció il·legal, maltractament en l’àmbit de la llar, contra la salut pública, lesions per imprudència, conducció temerària i per conduir sota els efectes de les drogues. La víctima, de 28 anys, viatjava d’acompanyant i el conductor va resultar ferit molt greu.

L’accident va tenir lloc a les 9.30 hores al punt quilomètric 173 de la carretera C-12 quan el vehicle que conduïa el detingut va xocar contra un altre. Els ocupants del segon vehicle van resultar ferits lleus i il·lesos. La Unitat d’Investigació de la Noguera i l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial de Ponent van obrir una investigació, ja que es tenien informacions que apuntaven que poc abans de l’accident el xòfer hauria obligat a pujar al vehicle la víctima en contra de la seua voluntat. Segons el TSJC, la causa està oberta per homicidi dolós per imprudència greu i detenció il·legal. També va indicar que no existeixen denúncies prèvies entre la parella.

Va obligar-la a pujar al cotxe

Finalment, dijous va ser arrestat el conductor del vehicle que va provocar l’accident, ja que va envair el carril contrari, per homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència, conducció temerària i per conduir sota els efectes de les drogues, ja que va donar positiu a les proves. A més, se l’acusa d’un delicte contra la salut pública, ja que al seu cotxe van trobar diverses dosis de substàncies estupefaents, i per maltractament i detenció il·legal, per obligar la víctima suposadament a pujar al vehicle.

És el tercer conductor detingut per homicidi per imprudència aquest any. El primer va ser al febrer, arran d’un accident en el qual va morir un motorista a l’N-260 a Montferrer i Castellbò. El segon va ser al juny, per l’atropellament mortal d’una jove de 34 anys, en un pas de vianants a l’avinguda Onze de Setembre de Lleida.