Una transició verda necessària

Un total de 47.383 habitants de Lleida, gairebé el 35% de la població, viuen en zones amb efecte illa de calor, el fenomen amb què es coneix l’augment de temperatures per culpa de l’activitat humana i l’absència de zones verdes. Una circumstància que provoca que en algunes àrees la diferència de temperatura pot ser de fins a 13 graus respecte a altres de més protegides. Així ho recullen els informes de sostenibilitat que la Paeria va encarregar entre el 2021 i el 2022 i és un fet que se suma a què cada vegada hi ha estius més tòrrids i onades de calor més llargues. Per posar remei a aquesta situació, l’ajuntament va impulsar fa ara tres anys un projecte per renaturalitzar la ciutat.

El pla rep el nom d’Urban-nat, compta amb un pressupost de gairebé cinc milions d’euros, la majoria procedent de fons europeus, i actualment es troba al 55% d’execució. Els projectes que inclou van des de la creació de senders verds, replantació de vegetació i habilitació de basses d’aigua i zones com a refugis climàtics fins a la introducció d’espècies, com per exemple falcons, per millorar la biodiversitat i reduir de plagues animals, com per exemple els coloms.

Un d’aquests projectes ha vist la llum aquesta setmana després de mesos d’obres. Es tracta de la rambla verda del carrer Riu Ebre, entre l’avinguda València i Doctora Castells de Cappont, que ha deixat enrere l’asfalt i s’ha convertit en un espai per als vianants amb mig centenar d’arbres i més de tres mil plantes i arbustos, i el seu paviment recull l’aigua de la pluja per regar-los i, al seu torn, humitejar el terra.

Una obra que és similar a la que s’està fent a Doctor Fleming, al costat del Camp d’Esports, on s’elimina una filera d’aparcaments per convertir-los en un sender verd amb 81 arbres i 7.371 plantes i arbustos entre passeig de Ronda i Alcalde Pujol. L’obra civil està prevista que estigui acabada en unes setmanes, però la plantació no es portarà a terme fins a la tardor al ser l’estiu un període inhàbil per a aquesta comesa, per la qual cosa encara tardarà un temps perquè aquesta rambla verda sigui una realitat.

Paral·lelament, fa diversos mesos que la Paeria va començar els treballs per renaturalitzar l’entorn de la Seu Vella amb diverses iniciatives. D’una banda, està portant a terme la creació d’un sender arborat des de la Porta del Lleó fins a la pineda de Santa Cecília i, d’altra banda, està construint basses d’aigua a la zona pròxima al Castell del Rei. Una actuació que va acompanyada de la millora del conjunt monumental i les seues muralles, amb alguns trams molt degradats.

Un altre dels projectes que es van anunciar fa mesos i que estan avançant és el de la renaturalització de les Basses d’Alpicat amb la plantació de nous arbres i la construcció de diverses basses per humitejar l’entorn. Així mateix, aquestes últimes setmanes la Paeria ha anunciat la introducció de falcons a la Seu Vella i l’entorn de l’Arnau de Vilanova per millorar la biodiversitat i reduir la població de coloms i tudons que afecta aquests punts. Una mesura que es complementa amb els vols que un aligot de Harris fa per la rambla Ferran i Doctora Castells.

D’altra banda, en matèria d’urbanisme “del dia a dia”, el consistori està enjardinant escocells buits i millorant el servei de jardineria i, de cara als pròxims anys, preveu augmentar les zones verdes de la trama urbana. En aquest sentit, el govern municipal va informar que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que està tramitant preveu crear un total de 509 hectàrees de zones verdes i plantar fins a 80.000 arbres.