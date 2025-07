El consistori recorrerà la sentència que obliga a empadronar okupes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament recorrerà la sentència que elimina l’obligatorietat d’informar el propietari d’un habitatge al qual algú es vulgui empadronar sense disposar d’un títol jurídic. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en una entrevista a l’emissora Ua1 en la qual va qualificar de “desafortunada” la decisió de la jutge d’eliminar aquest requisit que van implementar el novembre del 2023. “La jutge no ha entès bé els arguments que donava la Paeria i acaba resolent temes que ja contempla el protocol i segurament avui [per ahir] o demà [per avui] presentarem el recurs d’apel·lació”, va assenyalar l’alcalde.

Val a recordar que aquesta sentència ve arran d’un recurs que va presentar ERC contra el canvi al reglament del padró, que el govern municipal va dir que va adoptar per evitar l’empadronament automàtic d’okupes. Concretament, en la sentència la jutge remarca que no hi ha cobertura jurídica perquè la Paeria hagi de concedir audiència prèvia amb un tercer, com seria el propietari, en aquest procés, ja que “la inscripció al padró és un dret” i una obligació. També recorda que la Sindicatura de Greuges va rebutjar aquesta mesura en un informe que va elaborar el gener del 2024, destacant que “el padró no suposa el reconeixement de la titularitat del domicili” i que “el legítim propietari manté intactes les seues accions que li puguin correspondre contra aquells que romanen de forma il·legal”. La sentència subscriu la recomanació de la síndica que s’hauria d’haver substituït l’audiència prèvia per una comunicació al propietari “per comprovar la veracitat de les dades consignades en sol·licitud”.

En aquest sentit, Larrosa va remarcar que la Paeria fa l’empadronament amb totes les garanties, “però el que no podem fer és estar permanentment fent de policies verificant identitats i validant informació”. Va assegurar que la interlocutòria “afecta menys del 5% dels expedients” i va recordar que han detectat “grupuscles de persones que utilitzen aquest dret d’empadronament per fer negoci, sabem que tenen una predisposició a portar documents que no són certs i fer males pràctiques i la Paeria ha de protegir els drets de tothom i hem estat i continuarem sent molt estrictes en el compliment del protocol”. L’alcalde va afegir que l’any passat es van tramitar uns 10.000 expedients d’empadronament de diferents tipologies i que “són molts per a una ciutat com Lleida, són 3.000 més que l’any anterior i, amb aquestes xifres a la mà, no crec que ningú pensi que la Paeria posa traves en aquest procés”.

Obres de rambla Ferran

En l’entrevista Larrosa també va dir que les obres del costat dret de rambla Ferran acabaran “a finals d’aquest mes o a començaments d’agost”. Els treballs van començar la tardor passada i inicialment havien d’acabar al juny. També va dir que estan dissenyant les noves línies d’autobús per a la nova concessió, que preveu que es liciti abans que acabi l’any.