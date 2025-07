ERC interposa un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva del conveni urbanístic de Torre Salses

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Lleida ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Junta de Govern Local que aprova definitivament el conveni de gestió urbanística vinculat al sector SUR-42, Torre Salses, on s'ha de construir un parc d'oci i comerç promogut per Promenade. El conveni, aprovat pel PSC, és un requisit per a l'execució dels vials d'accés al futur centre comercial. El portaveu adjunt del grup d'ERC, Juanjo Falcó, ha denunciat que l'Ajuntament ha desestimat les al·legacions presentades per Esquerra sense tenir en compte les implicacions jurídiques i urbanístiques del conveni, i ha advertit que l'obertura del centre comercial no es podrà fer fins que els vials estiguin fets i siguin operatius.

ERC considera que l'aprovació d'aquest conveni no s'ha fet amb les garanties suficients ni amb una visió estratègica del model urbà que Lleida necessita. Falcó ha insistit que s'està "afavorint una operació especulativa que hipoteca el futur urbanístic i comercial de la ciutat". En aquest sentit, ha afegit que el recurs presentat vol defensar l'interès general i l'ordenació coherent del territori.

Des del grup republicà han recordat que el projecte de Torre Salses ja va rebre crítiques durant el mandat anterior per manca de sostenibilitat i pel seu impacte sobre el comerç de proximitat i l'equilibri dels barris. Per això, Falcó ha remarcat que no parlen només d'un document tècnic sinó també de quin model de ciutat volen. Així, ha assegurat que ells defensen una "Lleida compacta, cohesionada i amb serveis distribuïts", i no una ciutat que creix a cop de "macroprojectes comercials promoguts des dels despatxos".