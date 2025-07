Una noia declara que un amic de la família la va agredir sexualment i va gravar-ho en vídeo quan tenia 16 anys

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home acusat d'agredir sexualment una adolescent de 16 anys i gravar-ho en vídeo l'estiu del 2023. La jove ha declarat en el judici que l'acusat era amic de la família des de feia temps i que aquesta relació de confiança va fer que comencés a anar a casa d'ell a fer feines domèstiques. Amb el temps, però, l'actitud d'ell cap a ella "va anar més enllà" i van començar les relacions sexuals i ha relatat que, en una ocasió, l'home la va agredir dins del cotxe després d'amenaçar-la amb un ganivet. L'acusat, que en els moments dels fets tenia 53 anys, ha defensat en el judici que les relacions van ser consentides. La fiscalia manté la petició de 18 anys de presó i la defensa, l'absolució.

La noia, que en el moment dels fets entre juliol i agost del 2023 tenia 16 anys, ha declarat que, després de començar a fer feines de la llar a casa de l'acusat, aquest va dir-li que "sentia coses" per ella i que "volia anar més enllà", un plantejament que va rebutjar perquè era menor i no volia tenir una relació amb una persona 37 anys més gran que ella i que l'havia "vist créixer". Tot i això, diu que va acabar accedint "per por" i que l'home la va començar a "amenaçar" amb vídeos que havia enregistrat de les trobades íntimes sense el seu consentiment.

En una ocasió, ha explicat que l'acusat la va anar a buscar a la feina i la va portar a un descampat en una zona del Pla d'Urgell on la va agredir sexualment després d'amenaçar-la amb un ganivet. També ha explicat que l'home li comprava regals i es mostrava afectuós amb ella per comprar-li el seu silenci.

Per la seva banda, el processat, que en el moment dels fets tenia 53 anys, ha negat les agressions i ha assegurat que vivia amb la noia a casa seva i que les relacions van ser consentides en tot moment. Ha explicat que tenien una relació "fantàstica" i que quan ell li treia la qüestió de la diferència d'edat, ella li restava importància i li deia que "l'edat és només un número".

També ha admès haver gravat les trobades íntimes i diu que ho va fer per "protegir-se", ja que, segons ha declarat, la família de la noia obligava l'adolescent a prostituir-se per fer "xantatge" a homes amb l'amenaça de denunciar-los per violació. Pel que fa a l'episodi del cotxe, ha negat haver mantingut relacions al seu vehicle i ha defensat que tots els encontres es van produir a l'habitatge d'ell.

Un dels mossos que va participar en el cas ha explicat en seu judicial que al mòbil de l'acusat van trobar-hi tres vídeos de caràcter sexual entre el detingut i la denunciant. Segons ha explicat l'agent, a l'inici de les gravacions es veu la noia negant-se a fer algunes de les pràctiques que li proposa l'home, tot i que després hi acaba accedint i, al final, se'ls veu mantenint una conversa "normal".

Així mateix, una de les psicòlogues que va entrevistar-se amb la jove ha explicat que la noia presenta una "baixa autoestima i és vulnerable", trets que poden explicar la gran diferència d'edat amb l'acusat i la situació d'indefensió que va sentir després que l'home la coaccionés amb els vídeos íntims. També ha explicat que en el cas de l'episodi del cotxe, la situació pot ser "compatible amb una experiència viscuda".

Fins a 18 anys de presó

La Fiscal ha defensat que la relació i les gravacions no van ser consentides i que l'home es va fer valdre de la seva edat, 37 anys més gran que ella, de la confiança que es tenien i de la imatge "d'adult preocupat" per agredir-la.

Per la seva banda, l'advocat de la defensa ha demanat l'absolució de l'acusat i ha remarcat les contradiccions de la noia en les seves diverses declaracions. "Estem d'avant d'un cas incongruent i no és admissible que es condemni l'acusat quan totes les proves diuen el contrari, només per la diferència d'edat", ha expressat el lletrat. El judici ha quedat vist per a sentència.