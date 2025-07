Medicina lidera les notes de tall de la Universitat de Lleida, que omple el 66% dels seus graus: consulta places i assignacions

Medicina segueix intractable i un any més ostenta la nota de tall més alta de la Universitat de Lleida amb un 12,467. Així ho constaten les dades publicades ahir, que destaquen que amb les sol·licituds de primera opció la UdL ompliria el 66% dels graus. D’altra banda, el 37% de les titulacions han reduït la nota, mentre que un altre 33% les ha apujat.

Medicina lidera las notas de corte de la UdL, que llena el 66% de sus grados

El grau de Medicina es manté, un any més, com el que té la nota de tall més alta de la Universitat de Lleida amb un 12,467, una dècima menys que el curs anterior. El segueixen el doble grau d’Inefc amb Fisioteràpia (11,596); Ciències Biomèdiques (11,580); i Fisioteràpia amb Infermeria (11,569).

Així ho recullen les dades publicades ahir per la Generalitat i la mateixa universitat, que constaten un augment tant del total de sol·licituds per venir a la UdL amb 24.459 (+11,1%) com dels assignats en primera opció, amb 4.185 (+5,4%). Un fet que explica que la majoria dels graus de Lleida s’omplirien només amb els sol·licituds rebudes de primera opció.

Concretament, fins a 32 titulacions, el 57,1%, tenen més peticions com a primera preferència que places; 19, el 33,9%, tenen menys sol·licituds que places; mentre que 5, el 8,9%, tenen tantes sol·licituds com places. Només amb els assignats en primera preferència (1.865) s’omplirien el 68% de les places (2.742) i en 11 graus els assignats igualen o superen el nombre de places. D’altra banda, els graus amb més demanda són Medicina amb 4.150 sol·licituds totals per a 132 places; Infermeria amb 1.767 per a 105; Infermeria en Igualada amb 1.403 per a 85; Psicologia amb 1.152 per a 60; i Inefc amb 1.009 sol·licituds per a 95 places.

En relació amb les notes de tall, les puntuacions d’accés han baixat amb respecte al curs anterior en 21 dels 59 graus de la UdL (37,5%), mentre que en 19 han augmentat (33,9%) i en 16 es mantenen igual que l’estiu passat (28,5%). Entre els descensos més destacats hi ha Disseny Digital, que passa del 9,217 al 8,398. D’altra banda, en les pujades crida l’atenció del doble grau d’Enginyeria de l’Energia, Electrònica Industrial o Mecànica amb Industrials, que passen del 8,62 al 9,978.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de la UdL, Paquita Santiveri, va valorar molt positivament les xifres de la preinscripció, “sobretot l’augment de les sol·licituds de primera opció que demostren l’interès per estudiar a la nostra universitat”.

El grau de Física i ‘Mates’ de la UAB, 14 anys sent el més elevat

Des de fa 14 anys que el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Catalunya ostenta la nota de tall més alta de tot Catalunya amb un 13.370. A més, només ofereix 20 places. La següent nota més alta és el mateix grau en la Universitat de Barcelona (UB), amb un 13,370, sent les úniques titulacions que estan per sobre dels 13 punts. D’altra banda, la carrera en la qual han quedat més aspirants de primera opció exclosos és Medicina de la UB a l’hospital Clínic amb 1.848 persones per a 200 places. La segueixen Medicina de la UAB amb 1.161 sol·licituds per a 385 places i Odontologia de la UB amb 1.110 aspirants per a 120 places.

La matrícula per als de la primera assignació, a partir de dimarts

Les persones que han entrat al grau que volien de primera opció podran fer la matrícula universitària des del dimarts 15 fins al divendres 18, tots dos inclosos. El dimecres 17 es publicaran les reclamacions de primera preferència i les persones a qui això els permeti entrar en la seua primera assignació podran matricular-se el divendres 18. La resta hauran d’esperar que es publiqui la segona assignació de places, que serà el 24 de juliol, i la seua matriculació serà des del dia 25 fins al 29 de juliol. La següent assignació ja no serà fins a la primera setmana de setembre i a partir d’allà cada 7 dies la Generalitat n’anirà publicant una de nova fins a la desena.