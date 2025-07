Mig centenar de persones irrompen una reunió a la Universitat de Lleida per protestar contra la presència d'una universitat israeliana

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Mig centenar de persones van interrompre i van obligar a cancel·lar ahir la reunió entre els rectors de la xarxa ELLS que es va portar a terme al Rectorat per protestar contra el manteniment de les relacions amb Israel, ja que la Universitat Hebrea de Jerusalem és sòcia de l’aliança i el seu rector va acudir a la reunió. Els activistes, convocats pel sindicat CGT, el comitè en solidaritat amb Palestina de Lleida i l’assemblea d’estudiants del campus de Cappont, van entrar a la sala on estaven reunits els representants de les universitats mentre clamaven consignes com “Israel assassina, UdL patrocina”.

Els manifestants van lamentar que la universitat israeliana té el seu campus més important en territoris ocupats, ha donat suport a la guerra i fins i tot ha proporcionat equipament logístic a diverses unitats militars.

Els manifestants han irromput a l'acte que formava part d'una jornada de col·laboració de la xarxa Euroleague for life sciences (ELLS), de la qual la UdL n'és membre observador.

La protesta estava convocada com a resposta a la presència del rector de la Universitat Hebrea de Jerusalem, que avui visitava les instal·lacions de la UdL. Els manifestants han accedit a l'edifici del rectorat i han interromput la reunió, fet que ha obligat a suspendre l'acte que s'estava celebrant aquest 11 de juliol de 2025.

La xarxa ELLS i les relacions institucionals

La Euroleague for life sciences és una xarxa de cooperació entre universitats europees especialitzades en ciències de la vida on la UdL participa actualment com a membre observador. La trobada d'avui pretenia enfortir els vincles entre les institucions membres i desenvolupar possibles línies de col·laboració acadèmica i investigadora.