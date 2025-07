El nou cap de la Urbana aposta per la proximitat i la tecnologia

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Josep Mallada va prendre possessió ahir com a nou intendent en cap de la Guàrdia Urbana prometent “dedicació i vocació de servei”. Amb una experiència de 17 anys als Mossos d’Esquadra i els últims 14 a la Urbana, relleva en el càrrec Josep Ramon Ibarz, que des de l’1 de juliol és el delegat d’Interior a Lleida, i que va descriure com “el meu company de fatigues”. L’acte va començar amb un minut de silenci per l’efectiu dels Bombers que va morir dijous (més informació a la part inferior de la pàgina).

Mallada, fins ara subcap, va enumerar els seus objectius. “Màxima prioritat per millorar la policia comunitària i de proximitat. Hem de garantir uns canals directes amb la ciutadania i estar fàcilment contactables i disponibles, ja sigui amb les noves tecnologies, amb el patrullatge a peu o amb punts de trobada regular amb els veïns amb respostes valentes i eficaces”, va assegurar.

També va dir que “un altre dels objectius és la transformació i la innovació tecnològica. Estem treballant en un nou programa informàtic que ens ha de permetre una millor planificació i visualització de tot el que passa, així com el procés d’implantació de videovigilància que augmenta dia a dia”. Preveu una app amb el sector del comerç. Per tot això, va dir que “portarem a terme les accions necessàries per garantir la convivència i, sobretot, l’augment de l’efectiva percepció de la seguretat i una disminució dels delictes”.

Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair el treball d’Ibarz en els últims 18 anys i va assegurar que “crec fermament que amb Josep Mallada nostra Guàrdia Urbana avançarà”. Va explicar que “ens hem situat en els 250 agents que ens havíem fixat com a objectiu del mandat i estem implantant eines tecnològiques innovadores que ens han de permetre prevenir i detectar delictes fins i tot abans que es produeixin”. Així, va dir que “hem augmentat un 5,6% les identificacions de persones i hem reduït el nombre de delictes d’alta intensitat. A més, segons les dades interanuals dels Mossos d’Esquadra, en els cinc primers mesos de l’any hem aconseguit revertir un 40% dels robatoris amb força en domicilis, empreses i establiments i una reducció dels furts. Això significa eficàcia”.