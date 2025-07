Estiu, temporada d’obres

Dels fanals més antics de Lleida- Amb uns 60 anys d’antiguitat, els fanals de la mitjana de l’avinguda Prat de la Riba són dels més antics de la ciutat, per la qual cosa requereixen una renovació integral. Demà començaran els treballs previs per substituir-los per 69 nous punts de llum led. Les obres comportaran talls en un carril cap a Ricard Viñes, previstos durant cinc setmanes. - ÀLEX SAMPER

Totes les ciutats solen aprofitar al màxim l’estiu, quan molts veïns estan fora de vacances i els carrers solen quedar més buits, per portar a terme les obres que comporten més afectacions al trànsit. A Lleida, la Paeria va anunciar ahir que demà començarà les obres de renovació integral de l’enllumenat públic de la mitjana de l’avinguda Prat de la Riba al tram entre Ricard Viñes i Príncep de Viana. Es canviaran els 34 fanals, que amb 60 anys són dels mes antics de la ciutat, i s’instal·laran 69 nous punts de llum. També es col·locaran canalitzacions soterrades per renovar tot el cablatge de la línia elèctrica que alimenta aquests fanals i l’enllumenat de Nadal que es col·loca al novembre.

Les obres s’iniciaran a la part més propera a Príncep de Viana i comportaran afectacions al trànsit, ja que caldrà tallar un dels carrils de Prat de la Riba de pujada cap a Ricard Viñes –el més pròxim a la mitjana– per poder obrir una rasa per a la nova conducció elèctrica. El tall de trànsit es portarà a terme per trams, i en total s’actuarà en un tram de 820 metres lineals.

L’actuació començarà demà amb els treballs previs de senyalització i amb la provisió de material i maquinària. La Paeria preveu que les obres durin cinc setmanes. Aquests treballs estan inclosos en el nou contracte de gestió de l’enllumenat públic, que preveu la renovació d’uns 15.000 punts de llum amb tecnologia led a tots els barris.

Altres treballs

Les obres de Prat de la Riba confluiran amb les que han començat aquesta setmana a l’avinguda Balmes, on també s’ha tallat un carril a causa dels treballs per renovar la xarxa d’aigua (vegeu el desglossament).

Aquesta setmana també començaran treballs als patis de catorze escoles de la ciutat per habilitar nous “oasis de biodiversitat” (vegeu el desglossament).

Així mateix, el pas elevat que creua les vies de la línia d’alta velocitat i connecta Ciutat Jardí amb Joc de la Bola estarà tallat fins al 31 d’agost per obres de millora per part d’Adif.

D’altra banda, la Paeria preveu que la fase actual de les obres de rambla Ferran –l’ampliació de la vorera més pròxima a l’Eix Comercial– acabi a finals de juliol o principis d’agost. També segueix en marxa la construcció d’un corredor verd a Doctor Fleming.

Un centenar de nous arbres en patis de catorze escoles

La Paeria ha iniciat aquesta setmana les obres per crear “oasis de biodiversitat” als patis escolars de catorze centres. Seran “microreserves de flora i fauna per millorar la qualitat ecològica de l’entorn i oferir un recurs perquè els alumnes puguin estudiar la naturalesa”. Les actuacions comportaran la plantació de 3.000 plantes i 98 arbres finançats amb fons europeus.

Les obres per renovar la xarxa d’aigua de Balmes han començat aquesta setmana i ahir es va tallar un carril de l’avinguda. En els propers dies es tallarà el segon carril que va cap a Ricard Viñes, de manera que els vehicles passaran pels altres dos i hi haurà un carril per cada sentit. Les obres duraran 5 mesos, però la Paeria preveu que només hi hagi talls de trànsit durant juliol i agost.