La zona blava crea debat

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Dijous vinent es complirà un mes de l’entrada en funcionament de 651 noves places de pàrquing regulat (zona blava i verda) en més de vint carrers del Barri Antic, Joc de la Bola i els entorns de l’hospital Santa Maria. Les places d’aquestes vies solien estar sempre ocupades quan eren gratuïtes, però ara estan lliures majoritàriament durant les hores de pagament. Gran part dels veïns consultats per aquest diari desaproven la mesura i lamenten que aparcar gratis és cada vegada més difícil a la ciutat, mentre que els comerciants celebren que els clients ara poden estacionar amb més facilitat. “Els veïns normalment es queixen perquè solien aparcar al carrer, però els clients de fora del barri ho veuen amb bons ulls”, va afirmar la dependenta d’un negoci del Barri Antic.

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va assenyalar que “de moment no hi ha prevista cap altra ampliació” del pàrquing regulat als carrers de Lleida i va recordar que la Paeria està treballant en el pla Aparca “per dissenyar pàrquings dissuasius gratuïts a les entrades de la ciutat”. A més, va avançar que la redacció d’aquest pla també afectarà “les línies d’autobusos i els diferents models de mobilitat i transport”.

Morón també va explicar que després del primer mes d’aplicació “fem una valoració positiva de la mesura, que ha complert amb l’objectiu de facilitar més rotació de vehicles en zones que abans estaven congestionades”, com els carrers Segrià i Cristòfol de Boleda (Joc de la Bola) o la pujada de Salmerón cap a Camp de Mart, als entorns del Barri Antic. “No hem detectat que cap espai d’aparcament gratuït de la ciutat estigui sobreocupat després de la posada en marxa de les noves zones blaves”, va afegir.

Així mateix, va indicar que diversos veïns s’han acollit a la tarifa de resident més econòmica, però va admetre que “els abonaments mensuals Park and Ride, amb els quals els veïns poden aparcar il·limitadament per 40 euros al mes i reben 10 viatges gratis amb autobús urbà, no han estat gaire demanats”.

El president de l’associació de veïns de Joc de la Bola, Antoni Vila, considera que les targetes de resident per obtenir descomptes a la zona blava tenen una “normativa molt restrictiva”, ja que “només es poden aplicar a un cotxe per persona” i els descomptes només cobreixen un perímetre molt petit.