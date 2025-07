Medicació a mida per a gent gran en farmàcies rurals

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, ha renovat la seua col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Lleida amb un donatiu de 8.000 euros per donar continuïtat durant tot aquest any al projecte Dosicat, que consisteix que les farmàcies rurals fan un seguiment farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de medicació, i preparen la medicació setmanalment a persones grans polimedicades que viuen en municipis de menys de 1.500 habitants.

El projecte, que compta amb el finançament de la Diputació, es va iniciar el 2023 com a pla pilot, com va avançar aquest diari, i es pot oferir des de 72 farmàcies de pobles de Lleida. Els majors de 70 anys polimedicats que entren al programa, uns cinc per farmàcia, van una vegada a la setmana a buscar un blíster personalitzat amb tota la medicació que prenen classificada per dies i franges horàries. Els objectius d’aquesta iniciativa són millorar l’adherència dels pacients als tractaments i la seua qualitat de vida, i vetllar per la viabilitat de les farmàcies rurals.