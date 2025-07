La demolició de tres edificis deixa una nova perspectiva de l’històric carrer Cavallers de Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La recent demolició de tres edificis en ruïna ubicats en els números 34, 36 i 38 del carrer Cavallers de Lleida ha transformat significativament el paisatge urbà d’aquesta zona històrica. Aquesta intervenció urbanística ha permès obtenir una nova perspectiva visual de l’entorn i ha aconseguit fer més visible l’emblemàtic edifici del Roser, on actualment es troba situat el Parador.

L’espai alliberat després de la demolició, que s’unirà al solar dels números 28, 30 i 32 del mateix carrer, forma part d’un ambiciós pla municipal. Segons fonts de l’Ajuntament, la Paeria té previst impulsar un projecte que preveu la construcció d’entre 20 i 22 habitatges destinats al lloguer assequible, específicament dissenyats per al col·lectiu juvenil. La iniciativa, que serà desenvolupada per un promotor privat en col·laboració amb l’administració local, busca dinamitzar la zona.

Un projecte de regeneració urbana

Aquesta actuació s’emmarca dins de l’estratègia municipal per a la revitalització del Barri Antic de Lleida, un dels objectius prioritaris del consistori per a 2025. L’eliminació d’aquests immobles deteriorats no només millora l’estètica urbana, sinó que representa un pas decisiu cap a la regeneració d’un dels barris més tradicionals i amb més valor històric de la ciutat catalana.