La Paeria licitarà l’antiga Capitania d’Infanteria de Gardeny per a usos educatius

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La comissió de Gestió de la Ciutat va aprovar ahir inicialment el plec de condicions per a la concessió de l’ús privatiu de l’antiga caserna d’Infanteria de Gardeny, l’edifici H4, per a usos educatius i de formació, així com l’inici de la licitació. La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va indicar que la idea és que l’ús vagi d’acord amb el hub educatiu que s’està creant en aquesta part del Turó, per la qual cosa liciten aquest immoble amb l’objectiu de donar continuïtat als usos que ja es donen al Magical (pràctiques de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida i l’Escola de Cinema) i a les altres H on hi ha el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya o Ilerna Online.

La concessió serà a 50 anys amb un cànon anual de 59.201 euros. Les obres de rehabilitació aniran a càrrec de l’adjudicatari. Així, el rector de la UdL, Jaume Puy, va proposar ubicar els estudis de Comunicació Audiovisual precisament en aquest edifici, però ahir va indicar que aquest projecte està de moment “encallat”, pendent de si la conselleria d’Universitats disposa de fons per rehabilitar-lo.

Llum verda al POUM

D’altra banda, la comissió va donar llum verda a l’avanç del nou Pla Urbanístic d’Ordenació Municipal (POUM) amb els vots del govern del PSC i els grups del PP i Junts, i l’abstenció d’ERC, Vox i Comú. Iglesias va destacar que aquest document “defineix el creixement de la ciutat en els pròxims 15 anys i preveu més de 6 milions de metres quadrats per a activitats econòmiques, un nou sector d’atracció comercial a Alcalde Costa, el trasllat de la presó i la Ciutat Esportiva del Lleida als Mangraners, entre altres grans plans”. Va destacar els projectes del polígon de Torreblanca i l’ampliació dels d’El Segre, Cimalsa i Torre Solé, a més d’una nova àrea especialitzada en tecnologia a l’Ll-11.

També preveu plantar 80.000 arbres, revitalitzar el Centre Històric, la Mariola i els barris de l’eixample, l’ampliació dels Camps Elisis i la transformació de sectors industrials en residencials. Així mateix, estima un potencial de 27.213 habitatges, 18.381 al nucli urbà, i fins a 17.254 pisos assequibles distribuïts pels barris.

D’altra banda, el Comú creu que el document “no respon adequadament als reptes actuals en matèria de transició ecològica i acció climàtica, ni en cohesió social, habitatge i seguretat”. També reclama un programa participatiu més complet.

A més, es va donar llum verda a la venda, a través de concurs, de dos parcel·les de la UA 65. Una, de 1.654 m2, per 66.648,64 euros més 1.279.611,23 en obres d’urbanització, i l’altra, de 1.500 metres, per 292.610,99 euros més 862.048,26. Són dos finques entre Ferran el Catòlic i Onze de Setembre que podran acollir 55 pisos i uns 2.000 m2 de superfície per a usos comercials, i quan l’adjudicatari executi la urbanització possibilitaran la prolongació d’Onze de Setembre.

Contracte per a mobiliari i tecnologia per al Palau de Vidre

En la comissió també es va informar del contracte per dotar el reformat Palau de Vidre de mobiliari i sistemes tecnològics. Es tracta de dos lots. Un inclou la redacció del projecte d’interiorisme i disseny de mobiliari i senyalística, així com el seu subministrament. I l’altre, la instal·lació de sistemes de tecnologies de la informació i comunicació per a funcionalitat digital de l’equipament. El pressupost total és de 991.280,72 euros.