Segona oportunitat de la prova per accedir a graus d’Educació a Lleida: “Ha estat més fàcil que les proves que hem practicat”

Un centenar d’alumnes estaven convocats ahir a la segona tanda de les proves d’aptitud personal (PAP) a la Universitat de Lleida (UdL), imprescindibles de superar per poder accedir als graus d’Educació. Del total, se’n van presentar 86, bàsicament estudiants que no van aprovar la convocatòria ordinària de l’abril, i es van enfrontar a dos exàmens, un per avaluar la seua competència comunicativa i raonament crític i un altre, la seua competència matemàtica.

Els resultats, que no són numèrics sinó que simplement especifiquen si l’alumne és apte o no, es faran públics el proper dia 25. Els aspirants a mestres que siguin aptes hauran d’esperar que els assignin plaça en algun dels graus d’Educació que encara tingui de lliures, després d’haver-se assignat ja les dels que van aprovar les PAP l’abril passat. Llavors, les va superar el 63,21%, per sobre de la mitjana catalana, del 58,07%.

Maria, Abril, Clara i Carla van fer ahir les proves, dos d’elles després de no superar-les a l’abril, una per tercera vegada i per a l’altra va ser la primera. Les repetidores expliquen que en les ocasions anteriors es van confiar i no hi van anar ben preparades, de manera que aquesta vegada es van apuntar a un repàs i asseguren que els va anar millor.

“Ha estat més fàcil que les proves que hem estat practicat”, asseguren. Són conscients que serà difícil obtenir plaça en algun dels graus d’Educació, però confien que quedin vacants en el d’Infantil o el de Primària. Com a pla B, en cas de quedar-se fora de tots, estudien matricular-se en un cicle formatiu d’aquest àmbit.