Denuncia un home per masturbar-se davant d’ella en un portal de Cappont

Una treballadora de la neteja va denunciar ahir davant dels Mossos d’Esquadra que un home va irrompre al portal en el qual estava treballant i es va masturbar davant d’ella durant gairebé un quart d’hora. Segons ha pogut saber aquest diari, els fets van tenir lloc ahir entre les 6.30 i 7.00 hores en un portal del carrer Doctora Castells, a Cappont.

La treballadora estava netejant els vidres de l’entrada quan, segons va explicar als Mossos, un noi jove va irrompre al portal aprofitant que tenia les portes obertes, va pujar les escales i es va asseure a terra a la zona que hi ha entre la planta baixa i el primer pis. Va ser llavors quan la denunciant va manifestar que mentre ella netejava l’home, que ella no havia vist mai, es va treure el penis dels pantalons i va començar a masturbar-se mentre la mirava. Un fet que va provocar que la dona es quedés atemorida i paralitzada. L’home va estar masturbant-se i gemegant uns 10-15 minuts. La denunciant va afegir que quan va anar a buscar el seu patinet elèctric, el jove li va dir “què, t’ha agradat?”, a la qual cosa ella li va respondre que la deixés en pau. Arran d’aquesta situació, la dona va anar a denunciar els fets davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, que ha obert una investigació. La denunciant va assegurar que es va quedar paralitzada al veure el comportament del jove i que al portal hi havia tres càmeres de seguretat.

A finals de maig, un home va ser detingut per assetjar sexualment dones i agredir policies amb un punxó a l’avinguda de les Garrigues. D’altra banda, l’estiu passat els Mossos van arrestar un home per masturbar-se davant de noies a l’avinguda València i atacar diversos agents.