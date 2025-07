Les plantes aquàtiques es propaguen pel curs del Segre

La proliferació de macròfits (plantes aquàtiques) en el tram urbà del riu Segre a la canalització aquestes últimes setmanes ha provocat que hi hagi trams en els quals el curs es vegi completament “envaït” per aquesta espècie. Tanmateix, de moment l’ajuntament no té previst a curt o mitjà termini retirar-les com va fer alguns anys. Segons van informar fonts municipals, aquestes plantes autòctones “formen part de la dinàmica natural” del riu i “no fa falta” retirar-les tots els anys. De fet, asseguren que la seua presència “és un indicador de la bona qualitat de l’aigua” i que, amb les avingudes de cabal dels últims mesos, “es conté el seu creixement”.

No obstant, aquestes plantes solen ser les zones en les quals nien insectes com els mosquits i les mosques negres. En aquest sentit, la Paeria va informar que la Generalitat pren mostres periòdicament per saber la quantitat de larves i actuar en conseqüència. A finals de maig i principis de juny ja es va fer la primera intervenció i es preveu que al llarg d’aquest mes es porti a terme una segona per reduir i controlar la població d’aquests insectes.