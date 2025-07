Un incendi en una nau de manteniment de vehicles de RODI a Lleida crema sis turismes, una furgoneta i un camió grua

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un incendi ha afectat les instal·lacions de l’empresa RODI a Lleida, situada a la Ciutat del Transport, durant les primeres hores d’aquesta matinada. L’avís de l’emergència s’ha registrat a les 2:27 hores i ha mobilitzat un gran nombre d’efectius dels Bombers de la Generalitat, que encara treballen a la zona.

El foc s’ha iniciat en una furgoneta que hi havia a l’interior d’una nau i s’ha propagat a l’emmagatzematge de rodes i a alguns vehicles que hi havia. L’incendi ha afectat la meitat de la nau, que està compartimentada, i ha col·lapsat la coberta i una part de la façana posterior. En total, han cremat sis turismes, una furgoneta, un camió grua i diversos materials emmagatzemats a la zona sinistrada. No consta que hi hagi hagut ferits.

Els Bombers hi ha destinat fins a 13 dotacions i estan revisant les instal·lacions afectades i remullant els punts calents.