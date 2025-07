L’actriu lleidatana Blanca Espino demanda un cirurgià per mala praxi després de 8 operacions de reparació

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’actriu lleidatana Blanca Espino, que ha demandat un cirurgià plàstic per suposada mala praxi, ha hagut de sotmetre’s a 8 operacions (amb uns altres 4 metges) per intentar reparar les seqüeles derivades de l’actuació del metge demandat. La demanda, a què ha tingut accés La Vanguardia (i que es dirigeix contra el cirurgià però no contra la clínica, com va informar per error SEGRE dimarts), explica que l’actriu va acudir al cirurgià demandat per a una operació que no tenia dificultat. Es tractava de resoldre un petit sobrant de teixit que li havia quedat després d’una cirurgia a la qual es va sotmetre per un desgast ossi mandibular, va informar l’esmentat diari barceloní.

Blanca es va sotmetre a una primera cirurgia amb el metge ara demandat i el resultat va ser pèssim, ja que segons la demanda va quedar “sense sensibilitat al mentó, a l’haver estat aquest llimat en tota l’extensió”. Després el cirurgià li va injectar Trigon Depot (un corticoesteroide) “als laterals del mentó per inflamació”. Segons va dir a aquest diari Neus, la mare de Blanca, això ho va fer sense consentiment.

El cirurgià li va fer 5 operacions que van causar seqüeles físiques i psíquiques molt greus que posteriorment van intentar reparar uns altres 4 metges amb 8 operacions. El judici es farà al febrer. “Només volem que es faci justícia”, va dir a aquest diari l’actriu.